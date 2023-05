Republikeinse leugenaar George Santos opgepakt voor fraude en witwassen

Eerder dit jaar stond George Santos al volop in de aandacht toen steeds meer van zijn leugens naar boven kwamen. Nu wordt hij aangeklaagd. Beeld Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Tot vandaag was George Santos (34) de man wiens verrassende winst van een Republikeinse congreszetel in normaalgesproken democratische bolwerk New York eind vorig jaar vrijwel direct werd ontsierd een lawine van leugens: hij bleek geen bankier op Wall Street te zijn geweest zoals in zijn cv stond en geen afstammeling van Oekraiëns Joodse holocaustoverlevers. Zelfs bij zijn openlijke homoseksualiteit staan vraagtekens, omdat Santos verzweeg met een vrouw getrouwd te zijn geweest.

Maar volgens de federaal aanklager is Santos behalve een gepassioneerd leugenaar ook een gewiekste financiële crimineel. De tenlastelegging van de federaal aanklager telt in totaal 13 punten waarvan het merendeel draait om misbruik van miljoenen die bestemd waren voor zijn campagne.

Santos zou er persoonlijke schulden mee hebben betaald en merkkleding hebben aangeschaft. Ook zou hij terwijl hij campagne voerde voor een plek in het Huis van Afgevaardigden een ten onrechte een speciale uitkering hebben ontvangen bedoeld voor mensen die werkloos waren geworden als gevolg van de pandemie.

Het onmiddellijke einde van Santos’ politieke carrière betekent de aanklacht vooralsnog niet omdat Kevin McCarthy, leider van de Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, Santos de hand boven het hoofd houdt. Tegen verslaggevers in Washington zei McCarthy eerst de uitkomst van het proces te willen afwachten en herinnerde hij eraan dat de Amerikaanse wet volksvertegenwoordigers niet verbiedt hun functie uit te oefenen terwijl er een proces tegen hen loopt.

Ook Santos zelf benadrukte in de rechtszaal dat hij niet van plan is zijn functie neer te leggen. Hij ontkent alle beschuldigingen en toonde zich een modelleerling van Trump door meerdere malen het woord ‘politieke heksenjacht’ in de mond te nemen. Wel beloofde hij met bewijzen te komen voor zijn onschuld, inclusief openheid over zijn financiën.

Leugens en misstappen

De eerste barsten in het porselein van Santos politieke blazoen maakte de New York Times eind december vorig jaar met een onthullend onderzoeksverhaal over de vele leugens op zijn cv. Daardoor ontstond een waterval aan getuigenissen mensen die zich allerlei leugens en misstappen van Santos herinneren, tot een oud huisgenoot aan toe die beweert dat Santos ooit zijn dure sjaal stal die de voormalig eigenaar terugzag om de nek van Santos in campagnefilmpjes.

De Democraten maakten tevergeefs bezwaar tegen Santos’ beëdiging als lid van het Huis van Afgevaardigden in maart. Ook een flink aantal Republikeinen twijfelde al voor het bekend worden van deze strafzaak aan Santos’ geloofwaardigheid als politicus. Die groep werd woensdag nog wat groter. Zo schreef afgevaardigde Tony Gonzales uit Texas op Twitter dat Santos ‘onmiddellijk uit het Congres moet worden gezet.’ Maar dit soort oproepen zullen weinig uitrichten zolang de machtigste republikeinen als McCarthy en Mitch McConnell, de leider van de Republikeinse minderheid in de Senaat, zich er niet bij aansluiten.

Volgens het ministerie van Justitie hangt Santos een gevangenisstraf van 20 jaar boven het hoofd als de rechter de federaal aanklager op alle punten gelijk geeft.