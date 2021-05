Republikeinse leiders in VS nemen toch afstand van collega die mondkapje vergelijkt met Jodenster

Het Republikeinse Congreslid Marjorie Taylor Greene vindt het onzin dat in het parlementsgebouw in Washington het dragen van een mondkapje verplicht is. Beeld Getty

De fanatieke Trump-aanhanger Taylor Greene zorgt al sinds vorige week voor ophef met haar omstreden uitspraken maar ze wil van geen wijken weten.

‘Marjorie heeft het mis’, aldus de Republikeinse leider in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, dinsdag over Greene’s verwijzing naar onder andere het verplicht dragen van de Jodenster tijdens de Tweede Wereldoorlog. De reprimande van McCarthy is opvallend omdat hij het nieuwe Congreslid, aanhanger van de complotbeweging QAnon, sinds haar aantreden weigerde openlijk af te vallen.

Gruweldaad

McCarthy: ‘Haar opzettelijke besluit om de verschrikkingen van de Holocaust te vergelijken met het dragen van maskers is verschrikkelijk. De Holocaust is de grootste gruweldaad die in de geschiedenis is begaan. Het feit dat dit vandaag moet worden gezegd, is zeer verontrustend.’ Ook drie andere Republikeinse leiders in het Congres namen afstand van Greene, zij het vijf dagen nadat het parlementslid de uitspraken had gedaan.

De Republikeinse stokebrand, die op Trumps bewondering kan rekenen, baarde vorige week donderdag opzien toen ze op de rechtse zender Real America’s Voice tekeer ging tegen de mondkapjesplicht in het Huis van Afgevaardigden. De Democratische voorzitter Nancy Pelosi wil voorlopig niets weten van afschaffing, hoewel de Amerikaanse ziektebestrijdingsdienst CDC vindt dat gevaccineerden binnen en buiten geen mondkapje meer hoeven te dragen.

As I watch Marjorie Taylor Greene equate Covid vaccination efforts to the Holocaust, I can’t escape the memory of going to Yad Vashem and seeing the exhibit of shoes, preserved from Holocaust victims. (a thread, if you’ll oblige me) pic.twitter.com/aVWdhuxggi — Sam Stein (@samstein) 25 mei 2021

Verbannen

‘Deze vrouw is geestelijk gestoord’, foeterde Greene, doelend op Pelosi. ‘We kunnen terugkijken op een tijd in de geschiedenis waarin mensen werd verteld een gouden ster te dragen. Ze werden behandeld als tweederangsburgers. Zozeer zelfs, dat ze in treinen werden gestopt en naar gaskamers in nazi-Duitsland werden gebracht.’

De parlementariër uit Georgia kreeg hierna de volle laag, van Democraten en Joodse organisaties tot Holocaust-overlevenden, omdat ze de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog op één lijn had gesteld met haar weerzin tegen het mondkapje. ‘Kunnen we het er allemaal over eens zijn dat Marjorie Taylor Greene verbannen moet worden uit het Congres?’, twitterde de Democraat Robert Reich, minister van Arbeid onder president Clinton.

Maar ondanks oproepen om afstand te nemen van Greene, weigerden Republikeinse leiders dagenlang hieraan gevolg te geven. Greene zelf bleef vasthouden aan de vergelijking met nazi-Duitsland. ‘Gevaccineerde werknemers krijgen een vaccinatiebewijs, net zoals de nazi’s Joden dwongen een gouden ster te dragen’, twitterde ze dinsdag over vaccinatiepaspoorten. Ook ontkende ze de mondkapjesplicht op één lijn te hebben gesteld met de massamoord op de Joden. Greene, in een tweet: ‘‘Ik heb het nooit vergeleken met de Holocaust, alleen met de discriminatie tegen Joden in het begin van de nazi-jaren.’

Vaccinated employees get a vaccination logo just like the Nazi’s forced Jewish people to wear a gold star.



Vaccine passports & mask mandates create discrimination against unvaxxed people who trust their immune systems to a virus that is 99% survivable.https://t.co/6X6VNolcA7 — Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) 25 mei 2021

‘Schandalig’

Net als zijn collega in het Huis, zag de Republikeinse leider in de Senaat Mitch McConnell dinsdag in dat hij niet langer kon zwijgen over Greene’s uitspraken. ‘Schandalig en verwerpelijk’, oordeelde hij. Ook Elise Stefanik, de hoogste vrouw in de Republikeinse fractie in het Huis, nam openlijk afstand van haar partijgenoot. Ook Stefanik is een trouwe aanhanger van Trump.

‘Het dragen van mondkapjes gelijkstellen aan de Holocaust doet af aan de grootste wreedheden die ooit zijn begaan’, twitterde Stefanik. Sommige fractiecollega’s vinden dat Greene zo snel mogelijk uit de fractie moet worden gezet. Maar voor de meeste Republikeinen in het Huis is dit een brug te ver, al was het maar omdat Greene zoveel steun geniet van Trump.