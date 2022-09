Republikeinse gouverneurs sturen migranten door naar Democratische staten

Een migrant uit Venezuela is door Ron DeSantis doorgestuurd naar Edgartown in Martha's Vineyard. Beeld AP

Texas baarde donderdag eveneens opzien door een groep migranten, die met twee bussen naar Washington was overgebracht, te ‘dumpen’ bij de officiële residentie van vicepresident Kamala Harris. Florida, Arizona en Texas hebben in de afgelopen maanden nu zo’n tienduizend migranten gestuurd naar staten en steden die bestuurd worden door Democraten.

De boodschap van hun drie Republikeinse gouverneurs aan onder andere New York, Chicago en Washington is duidelijk: als jullie zo begaan zijn met migranten, vang ze dan maar zelf op.

De bewoners van het beroemde Martha’s Vineyard, een eilandje waar veel rijke Amerikanen hun zomervakantie doorbrengen, waren woensdag met stomheid geslagen toen de twee chartervluchten op de lokale luchthaven aankwamen. Florida had de autoriteiten niet ingelicht over hun komst. De groep van ongeveer vijftig personen, voornamelijk uit Venezuela, werd in allerijl opgevangen in een buurtcentrum en een kerk.

Volgens de Republikeinse gouverneur van Florida Ron DeSantis, een mogelijke presidentskandidaat, moeten staten als Massachusetts die zich hebben uitgeroepen tot ‘veilig toevluchtsoord’ voor migranten maar de last dragen van de opvang. Sinds Joe Bidens aantreden is het aantal migranten dat aanklopt bij de grens om asiel aan te vragen of illegaal de grens oversteekt, fors gestegen. Dit heeft gezorgd voor een crisissituatie aan de grens, vooral in Texas.

‘Staten als Massachusetts, New York en Californië zullen beter zorgen voor de opvang van deze personen’, liet DeSantis via zijn woordvoerder weten. ‘Zij hebben ze in ons land uitgenodigd door illegale immigratie te stimuleren met hun aanwijzing als ‘sanctuary state’ en door steun te verlenen aan het opengrenzenbeleid van de regering-Biden.’

This morning, two Texas buses of migrants arrived at the Naval Observatory in DC.



VP Harris claims our border is “secure” & denies the crisis.



We’re sending migrants to her backyard to call on the Biden Administration to do its job & secure the border. https://t.co/H5n0ChTbIX — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 15 september 2022

Trump

DeSantis geeft met zijn omstreden actie nu gevolg aan dreigementen van de afgelopen maanden, dat hij Democratische staten zal opzadelen met de opvang van migranten. Net als de Republikeinse gouverneurs van Texas en Arizona hekelt hij voortdurend het in zijn ogen slappe en falende beleid van president Biden tegen illegale immigratie.

Migranten die in de VS een bestaan willen opbouwen, hoopten na het vertrek van president Donald Trump een grotere kans te maken om legaal of illegaal de grens over te kunnen. Dit leidde tot een forse toename van het aantal aanhoudingen bij de grens. Medio vorig jaar ging het maandelijks om zo’n 200 duizend aanhoudingen, het hoogste aantal in twintig jaar.

Het aantal aanhoudingen zal dit begrotingsjaar, dat in oktober eindigt, boven de twee miljoen uitkomen. Het gaat hier ook om personen die meerdere keren illegaal de grens zijn overgestoken. Een deel van de migranten wordt toegelaten en mag in de VS de asielprocedure afwachten. Sinds Biden aantrad, werden meer dan een miljoen asielzoekers tijdelijk toegelaten. Zij zijn ondergebracht in onder andere hotels, opvangcentra of bij familie.

De migranten die nu verblijven in het plaatsje Edgartown op Martha’s Vineyard, waar onder andere de Obama’s een miljoenenhuis hebben, hadden geen idee waar ze terecht waren gekomen. De groep had voor vertrek te horen gekregen dat ze een woning en een baan zouden krijgen in hun nieuwe woonplaats. Na aankomst werden ze opgevangen door vrijwilligers die direct voor eten en kleding zorgden.

Een deel van de Venezolaanse migranten bij de kerk St Andrew in Edgartown, Massachusetts. Beeld Ray Ewing / Reuters

‘Politieke punten’

Dylan Fernandes, die Martha’s Vineyard vertegenwoordigt in het staatsparlement, hekelde de actie van DeSantis. ‘De gouverneur van een van de grootste staten van het land besteedt zijn tijd aan het bedenken van een geheim plan om mensen − kinderen, gezinnen − op te pakken en weg te vliegen’, twitterde Fernandes. ‘Alleen maar om politieke punten te scoren.’

Ook het Witte Huis verwijt de Republikeinse gouverneurs zich bezig te houden met goedkope, politieke stunts. De burgemeesters van steden als New York en Washington DC, die om federale hulp hebben gevraagd bij de opvang van de migranten, zijn woest. ‘Hij is een anti-Amerikaanse gouverneur die echt ingaat tegen alles waar we voor staan’, aldus burgemeester Eric Adams van New York over de Texaanse gouverneur Greg Abbott, die zo’n tweeduizend migranten ‘dumpte’ in de stad New York. Adams: ‘We moeten ervoor zorgen dat hij wordt weggestemd.’

DeSantis zegt dat hij het Witte Huis met gelijke munt terugbetaalt. Volgens hem zijn er sinds vorig jaar met tientallen vliegtuigen migranten uit de grensstreek overgebracht naar Florida door de federale overheid. ‘Ik zal ze naar Delaware sturen met bussen’, dreigde de gouverneur toen, doelend op de thuisstaat van Biden. ‘Als hij de grens niet wil beveiligen, dan moet hij alle migranten maar zelf opvangen.’ Later waarschuwde hij ook Martha's Vineyard dat ze migranten kunnen verwachten uit Florida.

DeSantis heeft nu een potje van 12 miljoen dollar tot zijn beschikking om de migranten met bussen en vliegtuigen zo snel mogelijk weg te krijgen uit zijn staat. Zijn Republikeinse collega Abbott heeft sinds april zo’n tienduizend migranten met bussen weggebracht. De meeste, zo’n achtduizend, kwamen in Washington DC terecht. ‘Wij sturen ze naar de hoofdstad zodat de regering-Biden kan zorgen voor deze mensen, van wie wordt toegestaan dat ze onze grens oversteken’, aldus Abbott.