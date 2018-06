Republikeinse geldschieters Kochs voeren campagne tegen handelsbeleid Trump

De Kochs, ieder goed voor ruim 50 miljard euro, strooiden met geld om de opmars van de rechtse Tea Party binnen de Republikeinse partij mogelijk te maken, maar nu Trump met zijn populistische programma de dienst uitmaakt in de Republikeinse partij beginnen ze zich ongemakkelijk te voelen.

De Kochs waren enthousiast over de enorme belastingverlagingen die Trump vorig jaar door het Congres wist te krijgen. Maar als het gaat om de invoerheffingen die Trump begin deze maand instelde voor staal en aluminium uit de EU, Canada en Mexico staan ze lijnrecht tegenover de Republikeinse president.

Via pressiegroepen als Americans for Prosperity en Freedom Partners willen de twee broers nu een campagne beginnen om Trump onder druk te zetten om af te zien van de sluipende handelsoorlog tegen zijn handelspartners. In plaats van Nafta, het vrijhandelsverdrag met Canada en Mexico, op te blazen, moeten de VS juist proberen het verdrag te moderniseren, vinden zij.

‘Handel helpt mensen uit de armoede en verbetert hun levens. Invoertarieven en andere handelsbarrières maken ons armer’, zegt James Davis van de aan de Kochs gelieerde Freedom Partners. Opvallend is dat de Kochs nu zelfs geld steken in de herverkiezing van Heidi Heitkamp, een Democratische senator uit North Dakota die de Republikeinen dit najaar juist hopen te verslaan om de meerderheid in de Senaat te houden.

Spanningen

Trumps invoerheffingen hebben de spanningen aangewakkerd tussen de traditionele Republikeinen (voor vrijhandel) en de achterban van de nieuwe president die juist voor protectionistische maatregelen is. ‘Wall Street kan naar de hel lopen’, reageerde Trumps vroegere adviseur Steve Bannon op de waarschuwingen voor een regelrechte handelsoorlog. ‘Vraag de arbeiders in Ohio, Pennsylvania en Michigan naar hun mening over Wall Street. Wall Street stond te juichen toen hun banen naar het buitenland verdwenen.’

Onder de Republikeinen in het Congres zijn er maar weinigen te vinden die enthousiast zijn over Trumps besluit om met een beroep op de nationale veiligheid invoerheffingen op te leggen aan de EU-landen, Canada en Mexico. De Republikeinen zijn bang dat een handelsoorlog hun kansen bij de verkiezingen zal verpesten, zeker nu Canada en de EU zich opmaken voor ­tegenmaatregelen die juist gericht zijn op producten uit gebieden waar Trump en de Republikeinen veel steun hadden.

‘We hebben de hele wereld tegen ons in het harnas gejaagd juist nu we de hele wereld nodig hebben om China onder druk te zetten’, klaagde Rob Johnson, een Republikeinse senator uit Wisconsin. Ook Paul Ryan, de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, heeft zich van Trumps maatregelen gedistantieerd.

Een groepje Republikeinen onder leiding van senator Bob Corker wil Trump aan banden leggen met een wetsvoorstel dat erop neerkomt dat hij alleen met toestemming van 60 van de 100 senatoren handelsmaatregelen mag treffen in het kader van de nationale veiligheid. Veel Republikeinen zijn het met Corker eens, maar zij zijn bang het aan de stok te krijgen met Trump.

Zij hopen Trump met argumenten te kunnen overhalen. Maar voorlopig is daar geen zicht op. Toen de Canadese premier Trudeau in een telefoongesprek met Trump klaagde dat het een belediging was te doen alsof Canada met zijn handel de nationale veiligheid van de VS in gevaar brengt, zou Trump hebben geantwoord: ‘Maar hebben jullie niet het Witte Huis platgebrand?’ Daarmee doelde hij waarschijnlijk op de aanval van de Britten op Washington in 1812.