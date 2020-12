Republikeinse functionaris: gestolen verkiezingsretoriek moet nu stoppen

Gabriel Sterling tijdens de persconferentie in Atlanta. Beeld AP

‘Meneer de president: u hebt deze daden noch deze taal veroordeeld’, zei Gabriel Sterling tijdens een persconferentie in Atlanta. Sterling is een medewerker van de belaagde staatssecretaris van Georgia, Brad Raffensperger, en verantwoordelijk voor het verloop van de verkiezingen in de staat. ‘Senators: jullie hebben deze taal noch deze daden veroordeeld. Iedereen die verdomme geen woord heeft gezegd is hieraan medeplichtig.’

Sterling refereerde aan recente doodsbedreigingen, onder anderen geuit door leden van de Trump-entourage, gericht aan technocraten die de uitslag van de verkiezingen hebben goedgekeurd. Specifiek noemde hij Joe diGenova, een van de advocaten van Trump. Hij zei maandag dat de ontslagen (Republikeinse) ambtenaar Chris Krebs moet worden ‘gevierendeeld’ of ‘bij zonsopgang doodgeschoten’ moet worden, omdat Krebs verklaard heeft dat de verkiezingen de veiligste uit de geschiedenis waren geweest.

Sinds de Amerikaanse verkiezingen op 3 november weigert Trump zijn verlies te erkennen, omdat hij denkt, of pretendeert te denken, dat er fraude is gepleegd. Hij heeft tientallen rechtszaken aangespannen, die hij nagenoeg allemaal verloor. Verschillende rechters oordeelden dat de aantijgingen geen enkele grond hebben.

Dit gaat te ver

Sterling vroeg Trump ‘op te houden mensen te inspireren tot mogelijk geweld’. Daarmee doelde hij op de retoriek dat Democraten de verkiezingen zouden hebben gestolen. ‘Het is allemaal veel te ver gegaan. Hier gaan slachtoffers vallen. Straks wordt iemand neergeschoten. Straks wordt iemand vermoord. Dit is niet goed.’

Ook zijn baas, Raffensperger, is met de dood bedreigd, diens vrouw ontving seksueel getinte bedreigingen op haar telefoon. Zowel Raffensperger als Sterling staan onder politiebewaking. Ook de staatssecretaris van Arizona, Katie Hobbs, is met de dood bedreigd evenals functionarissen in Nevada en Michigan. Het zijn allemaal staten die Trump vrij nipt verloor.

Behalve DiGenova heeft ook Trumps voormalige adviseur Steve Bannon opmerkingen gemaakt over executies van niet-meewerkende Republikeinen. DiGenova zei maandag dat het ‘duidelijk een grapje’ was. Een woordvoerder van het Witte Huis zei dat zijn opmerking ‘zeer ongepast’ was.

Strop

De ‘druppel die de emmer deed overlopen’, zei Sterling, was dat een jonge medewerker van stemcomputerbedrijf Dominion een strop voor zijn huis aantrof. ‘Ik heb een zichtbare functie. Oké. Maar die jongen heeft gewoon een baan. Dit is verkeerd.’

Trump heeft niet formeel gereageerd op de oproep van Sterling, maar citeerde de toespraak wel in een tweet, met de reactie: ‘Gemanipuleerde verkiezingen. (…) Waar zijn de staatsecretaris en de gouverneur van Georgia bang voor. Ze weten wat we zullen vinden!!!’

Volgens peilingen gelooft zo’n 70 procent van de Trumps kiezers dat Joe Biden de presidentsverkiezingen niet eerlijk heeft gewonnen.