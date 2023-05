Republikeins standpunt verdeelt partijcongres D66

2023-04-27 13:01:45 ROTTERDAM - Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Ariane tijdens de viering van Koningsdag in Rotterdam. Het bezoek markeerde het tienjarig koningschap van Willem-Alexander. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN Beeld ANP

De republikeinse motie kreeg eerder deze week de wind in de zeilen dankzij een openlijke steunbetuiging van oud-partijleider Alexander Pechtold. Hij riep D66’ers via Twitter op het voorstel van de jongerenafdeling Jonge Democraten vooral te steunen. Pechtold sprak zich in maart tijdens een boekpresentatie al uit tegen de monarchie. Hij opperde toen dat de discussie ‘uit ongemak’ niet gevoerd wordt, terwijl het koningschap volgens hem steeds meer ‘rafelranden’ vertoont.

Tot nu toe is het officiële standpunt van D66 dat de Koning mag blijven, maar een meer ceremoniële rol moet krijgen. De partij vindt al langer dat de constitutionele rol van de vorst moet worden teruggedrongen. Die rol houdt onder andere in dat nieuwe bewindspersonen een eed moeten afleggen aan de Koning en dat Willem-Alexander alle wetgeving moet ondertekenen voordat deze van kracht wordt.



Huidig partijleider Sigrid Kaag reageerde destijds op Pechtolds uitspraken met de opmerking dat de monarchie volgens haar ‘zeer gewaardeerd’ wordt, zeker meer dan de politiek. Fractievoorzitter in de Tweede Kamer Jan Paternotte schaarde zich achter de woorden van Kaag. Toen D66 werd opgericht stond in het partijprogramma dat de kiezer zich moest kunnen uitspreken over de staatsvorm van Nederland, maar dat standpunt verschoof geleidelijk naar steun voor een puur ceremoniële monarch.



Flyers en buttons voor een republiek

Op het partijcongres delen de anti-monarchisten zaterdagochtend flyers en buttons uit met de tekst ‘D66 voor een republiek’. Op de flyer staat dat ‘er in Nederland geen politieke gelijkheid is zolang we ons eigen staatshoofd niet kunnen kiezen, geen democratische gelijkheid zolang de Koning privileges heeft en geen kansengelijkheid zolang familieafkomst bepaalt wat je kunt worden’.



De indiener van de motie, een bestuurslid van de Jonge Democraten, verdedigt het voorstel vlak voor de stemming met de woorden: ‘Het is toch niet te verkopen dat bijna niemand in Nederland staatshoofd kan worden, alleen omdat men niet in het juiste gezin is geboren?’ Een Ipsos-peiling wees vorige maand uit dat 55 procent van de Nederlanders de monarchie steunt, maar slechts 43 de erfopvolging. Ipsos speculeert dat een deel van de bevolking het prima vindt als Willem-Alexander Koning blijft, maar wil dat hij de laatste is die deze rol vervult.



Kleine meerderheid voor monarchie

In het auditorium in de Amsterdamse RAI vormen zich meteen lange rijen bij de inspreekmicrofoons. Degenen die van de monarchie af willen vinden een koningshuis niet passen bij een democratie. Meerdere insprekers betuigen hun medeleven met prinses Amalia, die haar eigen toekomst niet kan kiezen en bovendien bedreigd wordt door de mocromaffia. ‘Dat kunnen we haar niet aandoen’, zegt iemand. Nadat een voorstander van het koningshuis het belang van traditie heeft onderstreept, reageert een republikein met: ‘Zwarte Piet was ook een oude traditie en gelukkig zijn we daar ook mee gestopt.’



Bij het handopsteken lijkt er op het eerste gezicht een nipte meerderheid voor de republikeinse zaak te zijn. Het aantal voor- en tegenstemmers ligt echter zo dicht bij elkaar dat de uitslag niet louter op zicht bepaald kan worden. Na telling van de ingeleverde stembriefjes blijkt het koningshuis toch nog levensvatbaar binnen D66: 290 monarchisten winnen het van 239 republikeinen.