Republikeinen zitten met QAnon-minnend congreslid in hun maag

Is de Republikeinse nieuwkomer Marjorie Taylor Greene wel te handhaven in het Huis van Afgevaardigden? Ze heeft waanideeën over de wereld en vindt dat Democraten dood moeten. Die hopen dat de Republikeinen het probleem zelf oplossen.

Voor Marjorie Taylor Greene, een van de nieuwe Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, is niets wat het lijkt: er is altijd een onwaarschijnlijke verklaring die alles zo veel simpeler maakt.

Aanslagen van 9/11: Dat ene vliegtuig is helemaal niet neergestort op het Pentagon.

De dood van John F. Kennedy jr.: Opzetje van de Clintons, die een politieke rivaal uit de weg wilden ruimen.

Schietpartijen in scholen in Sandy Hook en Parkland: Toneelspel om het wapenbezit in te dammen.

Bosbranden in Californië: Veroorzaakt door laser uit de ruimte, mede gesponsord door Joodse bankiers.

De overheid: Een ‘mondiale bende van Satan aanbiddende pedofielen’.

Maar gelukkig was daar Donald Trump, de enige kans om die bende onschadelijk te maken, zei ze in een video in 2017, net bekeerd tot de complotfantasie QAnon. Iets meer dan drie jaar later zouden aanhangers van de theorie het Capitool bestormen om daar werk van te maken. En nu vertrouwen haar collega’s haar niet meer: de Democratische afgevaardigde Ilhan Omar wilde een andere kamer, op veiliger afstand van Greene.

Greene (46) is maar één van de 211 Republikeinse afgevaardigden in de volksvertegenwoordiging, maar ze heeft de afgelopen weken met haar opvattingen nogal wat aandacht getrokken. Ze heeft niet alleen waanideeën over hoe de wereld werkt, maar heeft daar ook uit geconcludeerd dat Democraten dood moeten. ‘De voorbereidingen worden getroffen’, reageerde ze toen iemand twee jaar geleden op Facebook vroeg of Barack Obama en Hillary Clinton moeten worden opgeknoopt; ook steunde ze de oproep om de Democratische fractieleider Nancy Pelosi een kogel door het hoofd te jagen. Daarom is nu de vraag: mag zij lid blijven van het Congres?

Uit parlement verbannen

Als het aan de Democraten ligt niet. Vorige week diende afgevaardigde Jimmy Gomez een resolutie in om haar uit het parlement te verbannen. Woensdag wordt er gestemd over een regel om die resolutie ter stemming te brengen – uiteindelijk zal er een tweederde meerderheid nodig zijn om Greene weg te sturen. Een alternatief is om haar haar commissiefuncties te ontnemen; Greene zit onder meer in de commissie Onderwijs en Arbeid, een positie die voor velen pijnlijk is omdat ze de schoolschietpartijen heeft ontkend.

Maar eigenlijk hopen de Democraten dat de Republikeinen de eer aan zichzelf houden, en als partij besluiten Greene uit de commissies of zelfs de fractie te zetten. Dus hoe gaan de Republikeinen dit oplossen?

Senaatsfractieaanvoerder Mitch McConnell, na het vertrek van Trump de formele partijleider, sprak maandag harde woorden over Greene. ‘Wappie-leugens en complottheorieën zijn een gezwel voor de Republikeinse partij en ons land. Iemand die suggereert dat het Pentagon niet door een vliegtuig werd getroffen op 9/11, dat schoolschietpartijen zijn geënsceneerd, en dat de Clintons JFK juniors vliegtuig hebben laten neerstorten leeft niet in de werkelijkheid. Dit heeft niets te maken met de uitdagingen waar Amerikaanse families voor staan of de stevige inhoudelijke debatten die onze partij kunnen versterken.’

‘Greene heeft niets te bieden, behalve owning the libs’, zei ook de conservatieve commentaarschrijver Tiana Lowe in de Washington Examiner. ‘Als we haar niet uitsluiten dan is dat een belediging van onze intelligentie, en daar zullen we spijt van krijgen.’

‘Gewone’ conservatieve vleugel

De veroordeling van Greene past in een poging van McConnell om de ‘gewone’ conservatieve vleugel van zijn partij te versterken. Maandag sprak hij ook zijn steun uit voor Liz Cheney, een afgevaardigde uit Wyoming en een van de leiders van de partij. Cheney is één van de tien Republikeinen die voor impeachment van Trump stemden, vanwege zijn rol in de aanval op het Capitool. McConnell prees haar als ‘een leider met stevige overtuigingen en de moed om daarnaar te handelen’.

Maar de Republikeinen willen ook Trump te vriend houden. Kevin McCarthy, Republikeins fractieleider in het huis van Afgevaardigden, vloog naar Florida om daar bij Trump op audiëntie te gaan, en daarna te verkondigen dat Trump ‘zich zal inspannen om Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat te helpen bij de verkiezingen van 2022’. En de Trumpistische congresman Matt Gaetz uit Florida vloog naar Wyoming, de staat van dissident Cheney, om daar te zeggen dat hij ‘na een uurtje al meer verstand’ had van de staat dan Cheney zelf.

Greene zelf, die zich als vaandeldrager van het Trumpisme opwerpt en dit weekend lang belde met de voormalige president, beet ook van zich af. ‘Het echte gezwel in de Republikeinse partij zijn de zwakke Republikeinen die alleen weten hoe ze eervol moeten verliezen… dat is waarom we ons land kwijtraken.’

Woensdag zal McCarthy een gesprek hebben met zijn complotdenkende fractielid. Wordt zij als zondebok buiten de partij gezet, waarna de rest zich weer kan hergroeperen? Of laten zij haar zitten, als vertegenwoordiger van alle QAnon-aanhangers die inmiddels naar schatting 40 tot 50 procent van het Republikeinse electoraat vormen?