Republikeinen verliezen slag om Obamacare: Amerikaanse Hooggerechtshof handhaaft zorgstelsel

Steun voor Obamacare tijdens de campagne voor Joe Biden, oktober vorig jaar.

Een meerderheid van zeven van de negen opperrechters besloot de Affordable Care Act, zoals Obamacare officieel heet, in stand te houden. Dit is de derde keer sinds invoering in 2010 van Obamacare dat de rechter een stokje voor afschaffing van het zorgstelsel steekt. Obamacare verbiedt verzekeraars mensen uit te sluiten op basis van bestaande aandoeningen en heeft miljoenen arme Amerikanen toegang tot zorgverzekeringen gegeven.

Wie zich niet verzekerde, kreeg een boete, maar die verzekeringsplicht is onder de vorige Republikeinse president Donald Trump in 2017 afgeschaft door de boete op 0 dollar te zetten. Trump beloofde een eigen zorgstelsel, maar daar is nooit iets van terechtgekomen. Wel bleven de Republikeinen zich hevig verzetten tegen Obamacare. Vorige zomer deed de vorige Republikeinse regering tijdens de pandemie de jongste poging het zorgstelsel via de rechter om zeep te helpen. Volgens achttien staten die onder de vorige regering in Republikeinse handen waren, was er met het verdwijnen van de verzekeringsplicht geen grondwettelijke basis meer voor de wetten achter Obamacare.

Juridische grondslag

De tegenstanders van Obamacare hadden gehoopt dat de drie door Trump benoemde rechters het Hooggerechtshof behoudender zouden maken en de wetten achter Obamacare ongeldig zouden verklaren. Het Hooggerechtshof deed donderdag echter geen uitspraak of Obamacare in strijd is met de grondwet, maar oordeelde dat Texas en de andere staten die de zaak hadden aangespannen, daar geen juridische grondslag voor hadden.

Als het Hooggerechtshof de vorige regering wel gelijk had gegeven, hadden ruim 20 miljoen Amerikanen hun ziektekostenverzekering kunnen kwijtraken. Bovendien was het de vraag of ze een alternatieve verzekering met volledige dekking hadden kunnen afsluiten.

President Joe Biden heeft in februari het Hooggerechtshof dringend verzocht Obamacare te handhaven. Hij heeft plannen de belangrijkste erfenis van Obama verder uit te breiden door de gezondheidszorg voor meer Amerikanen voor een langere tijd gemakkelijker toegankelijk te maken.