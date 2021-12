Republikeinen traineren benoeming nieuwe ambassadeurs VS wat buitenlands beleid zou ondermijnen

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken op een persconferentie bij een bezoek aan Indonesië. Beeld REUTERS

Al maanden laten de Republikeinen de kandidaten van Biden bungelen. Normaal gaan ambassadeursbenoemingen veel sneller. ‘Dit is een enorm probleem’, zei minister Blinken op een persconferentie bij een bezoek aan Indonesië. ‘In het belang van onze nationale veiligheid moet de Senaat nu actie ondernemen’. Momenteel is bijna de helft van de 186 ambassadeursposten die de Verenigde Staten over de hele wereld hebben onbezet. Dat is veel meer dan gebruikelijk.

Carrière-diplomaten

Voor een deel ligt het probleem ook aan de regering-Biden zelf. Vroeger liet de nieuwe president de door zijn voorganger benoemde ambassadeurs doorgaans zitten tot de Senaat de nieuwe kandidaten had goedgekeurd. Tegenwoordig moeten alle ‘politiek benoemde’ ambassadeurs (dus geen carrière-diplomaten) meteen opkrassen. Veel ambassadeurs die president Trump benoemde, vielen juist in die categorie: loyale Congresleden (zoals Pete Hoekstra, die ambassadeur was in Nederland) en rijke zakenlieden die geld staken in zijn campagne.

Maar Biden stuit nu op het verzet van de Republikeinen in de Senaat, die alles doen om de definitieve benoeming van zijn kandidaten te traineren. Vooral de oerconservatieve Texaanse senator Ted Cruz en zijn collega Marco Rubio uit Florida liggen dwars. Met de blokkade wil Cruz de regering-Biden dwingen zich harder op te stellen tegenover Rusland, onder meer door de omstreden Nord Stream 2 gaspijpleiding tegen te houden.

‘Onderhandelen met een terrorist’

De Democraten zijn woedend over de vertragingstactieken van Cruz. Een Democratische collega vergeleek de situatie met ‘onderhandelen met een terrorist’. Hij verweet Cruz dat deze de minister van Buitenlandse Zaken probeert uit te hangen, ‘terwijl niemand, ook zijn partij niet, hem gevraagd heeft om ons in het buitenland te vertegenwoordigen’.

Blinken waarschuwde voor ondermijning van het Amerikaanse buitenlandbeleid: ‘Bij bijna alle uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, zoals de omgang met Rusland of China, hebben we er last van dat we geen compleet nationale veiligheids- en diplomatiek team ter plaatse hebben.’

Een van de meest dringende benoemingen die door de Republikeinen worden tegengehouden is die van Nicholas Burns, die door Biden is voorgedragen voor de post in Beijing. Burns, die eerder ambassadeur was bij de Navo in Brussel, geniet zowel bij de Democraten als veel Republikeinen een goede reputatie. Zijn benoeming wordt opgehouden door senator Rubio, die vindt dat Burns zich niet hard genoeg opstelt tegenover de Chinese communistische machthebbers.