Republikeinen sturen aan op snelle stemming om Kavanaugh te redden

De Republikeinen sturen erop aan om de benoeming van Brett Kavanaugh tot opperrechter door te drukken. De Justitie-commissie van de Senaat komt naar verwachting vrijdag bijeen voor een stemming. Het is nog onduidelijk of een meerderheid voor de van aanranding beschuldigde Kavanaugh is.

Beoogd opperrechter Brett Kavanaugh kon zijn emoties niet de baas tijdens de hoorzitting. Foto AFP

Zowel in de commissie als in de voltallige Senaat, die mogelijk dinsdag stemt, zal het lot van de van aanranding beschuldigde Kavanaugh worden bepaald door een handvol senatoren. Na het emotionele verhoor donderdag van Kavanaugh en de vrouw die hem beschuldigt, Christine Blasey Ford, hielden zij zich op de vlakte wat ze in de komende dagen gaan doen.

De Republikeinen, die donderdag na de hoorzitting snel bijeenkwamen, voelen de druk van president Trump. Hij was in het Witte Huis ook urenlang aan het tv-scherm gekluisterd. Nadat Kavanaugh was uitgesproken, noemde de president zijn getuigenis ‘krachtig en eerlijk’. Hij riep de parlementariërs op de benoeming van de conservatieve rechter tot lid van het Hooggerechtshof niet langer te vertragen. ‘De Senaat moet stemmen!’, aldus Trump.

Tegelijk deden diverse organisaties een klemmend beroep op de Republikeinen om de benoeming niet door te drukken. De Advocatenorde schaarde zich achter de oproepen van de Democratische leden van de Justitie-commissie voor een pauze, zodat de FBI de beschuldigingen tegen Kavanaugh kan onderzoeken.

Judge Kavanaugh showed America exactly why I nominated him. His testimony was powerful, honest, and riveting. Democrats’ search and destroy strategy is disgraceful and this process has been a total sham and effort to delay, obstruct, and resist. The Senate must vote! Donald J. Trump

Terugtrekken

Een tegenvaller voor Kavanaugh was dat de jezuïetenorde de opperrechter donderdagavond opriep zich terug te trekken. Deze religieuze orde steunde Kavanaugh vanaf zijn nominatie omdat ze hoopten dat hij in het hooggerechtshof een einde zou maken aan het verbod op abortus. Kavanaugh roept ook voortdurend, zoals donderdag in de commissie, hoe trots hij is op de Jezuïetenscholen waarop hij zat.

'Als de Republikeinen in de Senaat doorgaan met zijn benoeming, zullen zij voorrang geven aan politieke doelen boven de seksuele aanklacht van een vrouw’, aldus de orde in het blad van de organisatie.

De eerste belangrijke horde die de Republikeinen moeten nemen, is de stemming in de Justitie-commissie. Zij hebben hier een meerderheid van elf tegen tien Democraten. Een overwinning is echter onzeker omdat één Republikeinse senator, Jeff Flake, zich heeft ontpopt tot een van de grootste tegenstanders van Trump in de partij. De andere twintig leden van de commissie houden elkaar, zoals het nu naar uitziet, in evenwicht. Tien zijn voor de benoeming, tien zijn tegen.

De Republikeinse senator Jeff Flake luistert donderdag aandachtig tijdens de hoorzitting in de Senaatscommissie voor Justitie. Foto REUTERS

'Het is lastig'

Flake hield zich na de hoorzitting op de vlakte wat hij gaat doen. 'Het is lastig', aldus de senator na het relaas van Ford en Kavanaugh. 'Zij deden het allebei goed.' Samen met twee andere kritische Republikeinse senatoren, Susan Collins en Lisa Murkowski, overlegde hij na de hoorzitting direct met een Democratische collega die de benoeming van Kavanaugh niet afwijst.

Deze senator, Joe Manchin, behoort tot een groep Democraten die rekening moet houden met de grote aanhang van Trump in hun thuisstaat. Stoten zij deze Republikeinse kiezers voor het hoofd door tegen Kavanaugh te stemmen, dan brengen zij hun herverkiezing in gevaar bij de Congresverkiezingen in november of over twee jaar.

Als Flake overloopt, zal de Senaatscommissie niet met een positieve voordracht kunnen komen richting de voltallige Senaat om Kavanaugh te benoemen. In de Senaat moet de Republikeinse top vrezen dat Collins en Murkowski ook zullen omvallen. Het lot van de boogde opperrechter is dan in handen van een paar Democraten uit Trumpstaten, de ‘Redstate Democrats’, zoals Manchin uit West-Virginia.