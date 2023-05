‘Republikeinen proberen rechten te ontnemen van alles wat ze zien als woke’

Zooey Zephyr, Democratisch lid van het Huis van Afgevaardigden van Montana, is de toegang tot de vergaderzaal ontzegd. Ze doet haar werk vanaf een bankje. Beeld REUTERS

Dag Maral, wat is er precies aan de hand in Montana?

‘Vorig jaar is er voor het eerst een transgender persoon verkozen in het Huis van Afgevaardigden van Montana, Zooey Zephyr. Ze is een Democraat en vertegenwoordigt een progressief kiesdistrict. Tegelijkertijd verkregen de Republikeinen tweederde van de zetels, een supermeerderheid.

‘Toen de Republikeinen vorige maand het recht op transgenderzorg voor minderjarigen wilden intrekken, brak de hel los. In het debat verwees Zephyr naar onderzoeken waaruit blijkt dat het aantal zelfdodingen onder transgender jongeren toeneemt als ze die zorg niet krijgen. ‘Jullie hebben bloed aan jullie handen’, zei ze.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

‘De Republikeinen eisten dat ze haar excuses aanbood voor haar woorden. Zephyr weigerde dat, omdat ze haar uitspraken met feiten kon ondersteunen. Bovendien gaat het om uitingen die Amerikaanse volksvertegenwoordigers vaker hebben gedaan, zonder gevolgen. In dit geval echter, gebruikten Republikeinen hun supermeerderheid om Zephyr haar spreekrecht te ontnemen. Ze mag nog wel stemmen, maar op afstand want ze is niet meer welkom in de vergaderzaal.’

Onlangs gebeurde al iets vergelijkbaars in Tennessee. Daar schorsten de Republieken twee zwarte Democratische afgevaardigden omdat ze mee hadden gedaan aan een demonstratie voor strengere wapenwetgeving in het Capitool van die staat. Waar komt deze tactiek vandaan?

‘Van de Freedom Caucus, de fractie binnen de Republikeinen in Washington die er vooral op uit is om de boel te verstoren. Het is dezelfde groep die eerder dit jaar lang de benoeming blokkeerde van partijgenoot Kevin McCarthy tot voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.

‘De Freedom Caucus wil pertinent niet samenwerken met de Democraten, en heeft zich gerealiseerd dat onder een Democratische president landelijk weinig voor elkaar te krijgen is. Daarom richt de fractie zich nu op de staatsparlementen. In een aantal van die parlementen hebben de Republikeinen een supermeerderheid, wat ze enorm veel macht geeft.

‘De leden van de Freedom Caucus proberen de democratische rechten te ontnemen van alles wat ze zien als ‘woke’, waaronder transgender personen en zwarte progressieven. De toon is ontzettend verhard, en ze durven veel verder te gaan dan voorheen. Ze zeggen niet alleen dat ze het niet met mensen eens zijn, maar doen er ook alles aan om die mensen het woord te ontnemen.’

Niet alle Republikeinen horen bij de Freedom Caucus, maar doen hier wel aan mee. Waarom?

‘Ik sprak gisteren met Zephyr zelf. Zij zegt dat er Republikeinen zijn die aan haar kant staan, maar die meestemmen met de rest van hun partij omdat de Freedom Caucus dreigt anders met een tegenkandidaat te komen bij de voorverkiezingen. Daardoor voelen ook gematigde Republikeinen zich gedwongen om mee te stemmen.

‘Een paar jaar geleden zou dit nooit gebeurd zijn. Montana was altijd een libertarische staat, met een mentaliteit van leven en laten leven. De overwinning van Trump heeft de rechts-conservatieven hier gesterkt. Dat leidt ertoe dat gematigde Republikeinen het parlement verlaten en conservatieven voor hen in de plaats komen.’

De Republikeinen kunnen met hun supermeerderheid al bijna elke wet aannemen die ze willen. Wat hopen ze nog te bereiken met het wegstemmen van tegenstanders?

‘De leden van de Freedom Caucus zijn vooral bezig met hun eigen positie. Door hun achterban boos te maken over wat zij zien als ‘woke’ binden ze stemmers aan zich. Dan hoeven ze zich ook niet bezig te houden met belangrijke onderwerpen als ongelijkheid, onderwijs en gezondheidszorg.

‘Door volksvertegenwoordigers monddood te maken, geven ze bovendien een signaal aan andere progressieve politici: let op je taal, anders pakken we jullie ook.

‘Tegelijkertijd schaden ze zowel de democratie als hun eigen partij ermee. Reken maar dat andere Republikeinen er niet blij mee zijn. Er zit geen morele grens aan hoe ver de Freedom Caucus durft te gaan, daar maken ze zichzelf belachelijk mee.

‘Toen Zephyr afgelopen weekend in haar kiesdistrict was stonden daar duizend mensen hun steun te betuigen, een ongekend aantal. Er zijn nu kiezers die geschokt zijn door waar de Republikeinen mee bezig zijn, en al denken aan de verkiezingen van volgend jaar.

‘De wetgeving die de Republikeinen nu aannemen, zoals het verbod op transgenderzorg voor minderjarigen in Montana, gaat voor veel mensen ernstige gevolgen hebben. Maar het gaat de Republikeinse partij niet helpen. Het zijn de laatste stuiptrekkingen van een gemeenschap die zichzelf als het centrum van de VS ziet, maar langzaam haar positie kwijtraakt en allerlei radicale en extremistische streken uithaalt om aan de macht te blijven.’