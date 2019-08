Republikeinen overwegen strengere wapenwet na schietpartijen in El Paso en Dayton

Een potentiële koper bekijkt halfautomatische wapens op een wapenshow in Kentucky. Op dergelijke shows hoeft de verkoper de achtergrond van een koper niet na te trekken. Daar komt mogelijk verandering in. Beeld AFP

Bij de schietpartijen kwamen het afgelopen weekeinde 32 mensen om, waarna weer de roep klonk om strengere wapenwetgeving. Trump zei tegenover journalisten dat hij met Mitchell McConnell, de Republikeinse leider in de Senaat, had gesproken over het invoeren van uitgebreidere achtergrondcontroles voor kopers van wapens. Tot nog toe hield McConnell die altijd tegen. Het is nog steeds onduidelijk hoe ver hij wil gaan.

Trump noemde zichzelf de grootste voorstander van het Tweede Amendement waarin het recht op het dragen van wapens is vastgelegd, ‘maar we moeten allemaal samenwerken voor het welzijn en de veiligheid van ons land’. Hij verzekerde dat hij rekening zou houden met de inbreng van de National Rifle Association (NRA), de Amerikaanse wapenlobby. Die stak in 2016 tientallen miljoenen euro in zijn verkiezingscampagne.

Achtergrondcontroles

Tweehonderd Amerikaanse burgemeesters hadden Trump en McConnell opgeroepen de Senaat van reces terug te roepen om snel maatregelen te nemen als reactie op de recente schietpartijen, maar dat vonden de twee niet nodig. Wel beloofde McConnell dat de Senaat bij terugkeer in september over strengere regels zal praten.

Volgens de leiders van de Democraten in het Congres, Nancy Pelosi en Chuck Schumer, zou Trump hebben beloofd dat de Republikeinen dan opnieuw zullen kijken naar een wetsvoorstel dat het Huis van Afgevaardigden eerder dit jaar aannam. Daarin worden enkele gaten in het huidige systeem voor achtergrondchecks gedicht. Zo moeten de controles ook gelden voor mensen die wapens kopen op gun shows of via internetsites waar particulieren wapens verkopen. McConnell weigerde dat wetsvoorstel in de Senaat in behandeling te nemen.

Het wetsvoorstel voorzag ook in een langere wachttijd voor kopers die niet meteen door de eerste achtergrondcontrole heenkomen. Nu kunnen zij hun gekochte wapens alsnog ophalen, tenzij de overheid binnen drie dagen uitlegt waarom zij niet in aanmerking komen voor een wapen.

Psychische problemen

Vorig jaar werden ongeveer honderdduizend wapenaankopen geweigerd, op een totaal van 26 miljoen achtergrondcontroles. Volgens organisaties die het wapenbezit aan banden willen leggen, worden daarnaast elk jaar miljoenen wapens aangeboden zonder dat er naar de antecedenten van de koper wordt gekeken.

Het is onduidelijk of in de Senaat voldoende steun is om het wetsvoorstel van het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten de meerderheid hebben, erdoorheen te krijgen. Wel lijken de Republikeinen oren te hebben naar een zogenoemde ‘rode vlag-wet’. Die moet het makkelijker maken geestelijk gestoorden hun wapens af te nemen als ze een gevaar vormen voor de gemeenschap.

Overigens schrapte Trump vorig jaar juist een maatregel van president Obama die het voor mensen met psychische problemen moeilijker moest maken wapens te kopen. Dat stond haaks op zijn bewering dat niet wapens het probleem zijn, maar mensen met geestelijke problemen. ‘Psychische problemen en haat halen de trekker over, niet het wapen’, zei Trump deze week in een reactie op de roep om strengere wapenwetten.