Republikeinen openen de jacht op Obama na ‘afschuwelijke misstanden’

Donald Trump, Barack Obama, Joe Biden in 2017. Beeld REUTERS

Trumps woedende tweets over Obamagate, volgens hem ‘met afstand de ergste politieke misdaad uit de Amerikaanse geschiedenis’, volgde op het uitlekken van een opmerking van Obama. Die noemde Trumps aanpak van de coronacrisis een ‘chaotische ramp’. Obama had ook kritiek op het besluit van minister van Justitie William Barr om alle aanklachten tegen voormalig nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn te laten vallen.

Die had tegenover de FBI gelogen over zijn contacten met de Russische ambassadeur in Washington. Trump legde het schrappen van de aanklachten uit als het definitieve bewijs dat het hele Ruslandonderzoek tegen hem een opzetje van Obama en diens medewerkers was om hem ten val te brengen.

OBAMAGATE makes Watergate look small time! https://t.co/vW19NbYXw6 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 mei 2020

Het leek er even op dat de Republikeinen weinig animo hadden om de jacht te openen op Obama, die nog altijd bij veel Amerikanen zeer populair is. Maar Trumps scheldpartijen vinden bij hen steeds meer weerklank. ‘Iedere verrader uit de deep state moet voor het gerecht worden gesleept voor zijn afschuwelijke misdaden', tweette admiraal buiten dienst Ronny Jackson, die zowel onder Obama als Trump als dokter in het Witte Huis diende.

Waarnemend directeur van de Amerikaanse inlichtingendiensten Richard Grenell zwengelde de campagne aan door een lijst naar het Congres te sturen van medewerkers van Obama die hadden gevraagd om het onthullen van de naam van Flynn, die toen door de FBI werd onderzocht wegens zijn contacten met de Russen. Op die lijst prijkte ook de naam van Biden.

‘Machtsmisbruik’

Verscheidene Republikeinse senatoren eisen nu een diepgaand onderzoek naar ‘mogelijk machtsmisbruik’ door de regering-Obama. Maar volgens de Democraten is de ‘Obamagatehysterie’ louter bedoeld als poging om de Democratische presidentskandidaat Biden zwart te maken en de aandacht af te leiden van de kritiek op Trumps aanpak van de coronacrisis.

De Democraten wijzen er ook op dat Flynn destijds werd onderzocht omdat hij nog voor het aantreden van Trump als president in zijn gesprekken met de Russische ambassadeur had laten doorschemeren dat Trump de door Obama afgekondigde sancties tegen Rusland zou terugdraaien. Daarmee ging Flynn, op dat moment nog een gewoon burger, buiten zijn boekje. Het ministerie van Justitie vreesde toen ook dat de Russen Flynn zouden kunnen chanteren met zijn leugens over de gesprekken met ambassadeur Kisljak.

Het is ook nog niet zeker dat Flynn van de rechtszaak tegen hem af is, nu Barr alle aanklachten heeft laten vallen. De rechter die zijn zaak behandelt wil nu eerst laten bekijken of dat besluit rechtmatig was, temeer daar Flynn zelf heeft toegegeven dat hij meineed had gepleegd.

‘Afleidingsmanoeuvre’

Biden, die wegens de coronacrisis vanuit zijn huis verkiezingscampagne moet zien te voeren, deed de beschuldigingen van Trump af als een ‘afleidingsmanoeuvre’ van zijn falende beleid.

Sommige Republikeinen vragen zich af of Trump zichzelf niet in de voet zal schieten met zijn campagne tegen Obama, die aanzienlijk populairder is dan Trump zelf. Daarmee zal Trump de zwarte kiezers volgens hen definitief van zich afstoten. Democraten horen al een echo van de ‘Lock her up!’-leuze die de Trump-campagne tegen Hillary Clinton gebruikte. Zij zullen de kiezers ongetwijfeld waarschuwen dat Trump na zijn herverkiezing misschien zal proberen Obama op te sluiten.