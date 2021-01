Republikeinen nog steeds in de greep van Trump

De Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell (links op de foto) dinsdag onderweg naar het Capitool in Washington, waar hij ondanks zijn aanvankelijke veroordeling van Trumps 'leugens', toch tegen diens impeachment zal stemmen. Beeld AFP

Op vijf senatoren na stemden alle Republikeinen in de Senaat voor een motie het proces tegen te houden omdat het in strijd zou zijn met de grondwet. Die biedt volgens hen geen ruimte voor de impeachment van een president die al is afgetreden. Dat is een kwestie waarover rechtsgeleerden het onderling niet eens zijn, hoewel een meerderheid denkt dat het wel is toegestaan. Op die manier kan de Senaat volgens hen voorkomen dat een president die ontoelaatbaar wangedrag heeft gepleegd nog eens aan de macht komt.

Voorstanders wijzen ook op twee precedenten, waaronder de impeachmentprocedure tegen een voormalige minister van Oorlog in 1876, die snel was afgetreden om aan afzetting te ontkomen. Ironisch genoeg vond ook Trump zelf vorig jaar nog dat zijn voorganger Obama alsnog een impeachmentproces aan zijn broek moest krijgen, ook al was hij toen al drie jaar weg uit het Witte Huis. ‘Waarom impeachen we hem niet?’, vroeg hij zich af op een campagnerally.

Uitweg uit netelige situatie

Voor de meeste Republikeinen biedt het juridische bezwaar tegen het impeachmentproces tegen Trump een mooie uitweg uit een netelige politieke situatie. Zo kunnen zij Trump met een beroep op de grondwet vrijspreken, zonder dat zij zich hoeven uit te spreken over zijn dubieuze campagne om de verkiezingszege van Joe Biden terug te draaien.

Vlak na de bestorming van het Capitool op 6 januari leek de steun voor Trump in de Republikeinse Partij af te brokkelen. Zelfs Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat, viel de president af. Hij vond dat Trump de bestorming van het Congres had uitgelokt met zijn ‘leugens’ over verkiezingsfraude en liet weten dat hij zijn oordeel over Trump zou laten afhangen van het verloop van het proces. Maar ook hij stemde dinsdag braaf tegen het impeachmentproces.

Strafexpedities

De twijfelaars in het Republikeinse kamp hebben het benauwd gekregen nu Trump-aanhangers in het hele land strafexpedities zijn begonnen tegen de tien Republikeinse Congresleden die voor de impeachment van Trump hebben gestemd. Verscheidene van hen hebben in hun thuisstaat al een officiële berisping gekregen van hun partij. De Republikeinse Partij in Oregon beschuldigde hen zelfs van landverraad en het meewerken aan een ‘linkse dictatuur’. Trump zelf heeft ook al laten weten dat hij wraak op hen zal nemen door bij de voorverkiezingen in 2022 een loyale tegenkandidaat te steunen.

Waarom doorgaan met een impeachmentprocedure die toch op niets zal uitlopen en het land alleen maar verder zal verdelen, betogen de Republikeinen nu. Waarom geen voorbeeld nemen aan de behandeling van president Richard Nixon, die in 1974 aftrad toen duidelijk was dat het Congres een impeachment tegen hem zou beginnen wegens de Watergate-affaire? Na zijn vertrek kreeg hij gratie van zijn opvolger, Gerald Ford.

Bewijzen tegen Trump

Maar de Democraten vinden dat Trump niet mag wegkomen met wat volgens hen toch op een couppoging neerkwam. Met het proces willen ze hem voorgoed de weg naar het Witte Huis afsnijden. De impeachment managers, zeg maar de aanklagers, zeggen voldoende bewijzen te hebben tegen Trump. Niet alleen zijn opruiende toespraak vlak voor de bestorming van het Capitool, maar ook zijn pogingen verkiezingsfunctionarissen in Georgia onder druk te zetten ‘11.780 stemmen te vinden’, precies één stem meer dan nodig om het verschil met Biden goed te maken.

De Democraten zoeken nu uit of Trump ook verkiezingsfunctionarissen in andere staten heeft proberen te chanteren. Inmiddels is al gebleken hij van plan was het ministerie van Justitie in te schakelen om Bidens verkiezingszege ongeldig te laten verklaren. Dat mislukte toen de top van het ministerie dreigde af te treden.

Als blijkt dat Trump ook nog eens de inzet van de Nationale Garde tegen de relschoppers in het Capitool heeft vertraagd, kan het impeachmentproces toch een uiterst pijnlijke belevenis worden voor de Republikeinen. Ook al denken zij dat het proces eigenlijk al voorbij is.