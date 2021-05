Republikeinen houden onderzoek bestorming Capitool tegen

Trump-aanhangers in het Capitool. Er komt geen onderzoek naar hoe dit kon gebeuren, omdat de Republikeinen in de Senaat dit blokkeren. Beeld AFP

Volgens de Republikeinse fractievoorzitter Mitch McConnell zou een onderzoek weinig meerwaarde hebben. Het weggestemde voorstel voorzag in de oprichting van een tienkoppige commissie van experts, gemodelleerd naar het panel dat de terroristische aanslagen van 11 september 2001 onderzocht. De Democraten zouden vijf leden mogen aanwijzen, onder wie de voorzitter. De Republikeinen mochten de andere vijf onderzoekers aandragen.

De commissie had ook mensen kunnen dagvaarden. Volgens de Washington Post vreesden sommige Republikeinen dat Trump en zijn bondgenoten gedwongen zouden kunnen worden onder ede een verklaring af te leggen. Toch kreeg het plan in het Huis van Afgevaardigden nog de steun van tientallen politici van de Republikeinse Partij.

Uiteindelijk sneuvelde het plan is de Senaat. Republikeinen waren bang dat de Democraten munitie in handen zouden krijgen voor de tussentijdse verkiezingen van 2022, schrijft de New York Times. Ook waren zij bang voor de toorn van ex-president Trump, die zijn aanhangers kan opzetten tegen Republikeinse kandidaten die van zijn lijn afwijken.

Op 6 januari bestormde een door Trump opgehitste menigte het Capitool, waardoor politici moesten vluchten. ‘Herinneren mijn Republikeinse collega’s die dag’, zei de Democratische senator Chuck Schumer. ‘Herinneren zij zich de wilde meute die om de executie van vicepresident Mike Pence riep, de geïmproviseerde galgen buiten het Capitool?’