Republikeinen boos over klimaatplan Democraten: ‘Ze willen Amerikaan hamburger afpakken’

In de VS worden jaarlijks zo'n vijftig miljard hamburgers gegeten. Beeld Shake Shack

‘Auto’s, grasmaaiers, luchtvaartmaatschappijen, alles zal moeten verdwijnen’, aldus de Republikeinse leider Mitch McConnell donderdag tijdens een debat in de Senaat over de gevolgen van de Green New Deal. Dit plan, vorige maand gelanceerd door de ‘lieveling’ van links Amerika Alexandria Ocasio-Cortez, wil de klimaatverandering te lijf te gaan door de VS in slechts tien jaar klimaatneutraal te maken.

Zijn collega Tom Cotton haalt liever de hamburger erbij, om de Amerikanen duidelijk te maken wat hun te wachten staat als ‘socialisten’ als Ocasio-Cortez hun zin krijgen. In 2030 wil zij de Amerikaanse economie hebben omgetoverd tot een bron van groene banen en groene energie. En in dit plaatje past zeker geen overdadige vleesconsumptie. Gemiddeld eet de Amerikaan zo’n drie hamburgers per week. ‘De Green New Deal zal de hamburger verbieden’, aldus Cotton op Twitter.

Ook voormalig Trump-adviseur Sebastian Gorka laat zich dezer dagen niet onbetuigd. De hamburger ziet hij als een nieuw symbool van de cultuuroorlog die al decennialang tussen beide partijen woedt. ‘Ze willen je pick-uptruck afnemen’, aldus Gorka onlangs op een conferentie van conservatief Amerika. ‘Ze willen je huis opnieuw inrichten. Ze willen je hamburgers afpakken. Dit is waar Stalin ooit van droomde, maar nooit voor elkaar kon krijgen.’

De Democraat Alexandria Ocasio-Cortez vorige maand bij de presentatie van haar ingrijpende milieuplan Green New Deal in de strijd tegen klimaatverandering. Beeld EPA

Bangmakerij

Ook Trump, die niet kan wachten om het idealistische milieuplan te gebruiken tegen de Democraten in de komende presidentsverkiezingen, wakkert de angst aan. ‘Het zou geweldig zijn om voor altijd vliegtuigen, auto’s, koeien, olie, gas en de krijgsmacht weg te doen’, twitterde hij op sarcastische toon. ‘Briljant’.

Allemaal bangmakerij, aldus Ocasio-Cortez en haar volgelingen, erop wijzend dat het woord hamburger niet één keer voorkomt in de Green New Deal. Wel wordt de landbouw genoemd, die verantwoordelijk is voor negen procent van de uitstoot van broeikasgassen in de VS. Maar nadat de Democraat onlangs in een tv-interview opperde dat de Amerikanen niet de hele dag door hamburgers moeten eten, was het hek van de dam.

In het Congres at een Republikeins parlementslid, bij wijze van protest, demonstratief een hamburger. ‘Het betekent niet dat wij de landbouw weg gaan doen’, verdedigde Ocasio-Cortez zich. ‘Het is niet zo dat wij iedereen gaan dwingen om veganistisch te worden. Maar misschien zouden wij niet een hamburger bij het ontbijt, de lunch en in de avond moeten eten. Laten wij het realistisch houden.’

“It’s not to say we’re gonna force everybody to go vegan or anything crazy like that. But it’s to say, ‘Listen, we gotta address factory farming. Maybe we shouldn’t be eating a #hamburger for breakfast, lunch, and dinner. Like, let’s keep it real.” ~@AOC pic.twitter.com/zLYyQSPCDx North Avenue Trade School

Mikpunt van kritiek

Gematigde Democraten die haar milieuplan niet zien zitten, zien nu met lede ogen aan hoe de Republikeinen de partij neerzetten als een bemoeizuchtige club die de Amerikanen gaat vertellen wat ze wel en niet moeten eten. Een partij die is overgenomen door jonge, linkse radicalen die ver buiten de realiteit leven. ‘Een socialistische machtsovername in de Amerikaanse economie moeten wij niet toestaan’, aldus de Republikeinse senator John Cornyn donderdag.

De Republikeinen willen binnenkort stemmen over de Green New Deal, om elke Democraat te dwingen met de billen bloot te gaan. Wie voor het plan durft te stemmen, dreigt het mikpunt van Republikeinse kritiek te worden. Met name de Democratische presidentskandidaten moeten oppassen, willen ze volgend jaar niet worden neergezet als een linkse liberaal. ‘Ik moedig de Green New Deal aan’, aldus Trump vorige week gekscherend. ‘Het is iets dat zij vooral moeten gaan verkopen.’

Ocasio-Cortez zelf deed haar zaak niet veel goed toen ze, vijf dagen na haar gewraakte hamburgeropmerking, met haar chef-staf werd gefotografeerd in een restaurant. Hij zette zijn tanden in een forse hamburger. Op Twitter werd ze meteen voor hypocriet uitgemaakt. Pijnlijk was ook dat naar buiten kwam dat de ‘groene’ kandidaat vorig jaar tijdens haar campagne zo’n duizend keer een taxi pakte, goed voor zo’n 26 duizend euro.

Dit terwijl een metrostation zich op veertig meter van haar campagnehoofdkwartier bevond. De Democraat ontkende de ritjes niet, maar reageerde met een grap op de onthullingen. ‘Ik moet jullie iets bekennen’, schreef ze op Twitter. ‘Eerlijk gezegd weet ik niet of mijn milieureputatie dit kan overleven. Vandaag heb ik in een schrift geschreven, gemaakt van papier.’