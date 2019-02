Republikein won mogelijk met fraude, nieuwe verkiezingen in North Carolina

De kiescommissie van North Carolina heeft een nieuwe stembusgang bevolen voor een zetel in het Huis van Afgevaardigden. Donderdag kwam aan het licht dat de Republikein Mark Harris de verkiezingen in november mogelijk door fraude heeft gewonnen.

Zijn campagneteam zou langs de deuren zijn gegaan om de stembiljetten te verzamelen van mensen die nog niet hadden gestemd. De verzamelde formulieren zouden vervolgens frauduleus zijn ingevuld in het voordeel van Harris, zo getuigden meerdere bewoners tijdens een hoorzitting. Harris won de verkiezingen met 905 stemmen verschil van zijn Democratische tegenstander Dan McCready.

Ondanks geruchten over de fraude, wilde de Republikeinse kandidaat maandenlang van geen wijken weten. Donderdag gaf hij toch aan dat er nieuwe verkiezingen moeten komen.

Wanneer de nieuwe verkiezingen zijn, is nog niet bekend. Volgens The New York Times is ook niet duidelijk of Harris hieraan mee zal doen. Door het besluit van de kiescommissie zal het negende district van North Carolina maandenlang niet vertegenwoordigd zijn in het Huis van Afgevaardigden.