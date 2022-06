Republikein die voor afzetting Trump stemde, verliest voorverkiezingen: ‘Ik weet dat ik het juiste heb gedaan’

Tom Rice in afwachting van de uitslag van de voorverkiezingen in South Carolina. Beeld AP

Tom Rice, die al sinds 2013 in het Huis van Afgevaardigden zit, verloor de voorverkiezingen in zijn district tegen Russel Fry, een kandidaat die het stempel van goedkeuring had gekregen van Trump. Dat betekent dat Rice begin volgend jaar zijn zetel kwijtraakt.

Rice was een van de tien Republikeinse Congresleden die zich bij de Democraten aansloot en voor het afzetten van president Trump stemde wegens zijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari. Daarmee haalde hij zich de woede van Trump op de hals. De voormalige president noemde hem ‘een lafaard die zijn achterban in de steek had gelaten door te buigen voor Nancy Pelosi en radicaal links’.

‘Fry that rice’, juichten aanhangers van Fry, toen het nieuws van zijn overwinning bekend werd. Rice werd verpletterend verslagen. Hij bleef steken op een kwart van de stemmen, twee maal zo weinig als Fry. Het gematigde Congreslid zei geen spijt te hebben van zijn steun voor het afzetten van Trump. ‘Ik weet dat ik het juiste heb gedaan.’

Trump is vastbesloten af te reken met de Republikeinen die voor zijn impeachment hebben gestemd. Vier van hen hebben inmiddels besloten niet aan de verkiezingen mee te doen, sommigen vanwege de doodsbedreigingen die zij hebben gekregen. Voornaamste doelwit van Trump is Liz Cheney, die feitelijk in de ban is gedaan door haar partijgenoten. Zij speelt nu een hoofdrol in de commissie van het Huis van Afgevaardigden die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool.

De nederlaag van Rice laat zien dat Trump nog steeds een stevige greep heeft op de Republikeinse partij. Een ruime meerderheid van de Republikeinen is er nog steeds van overtuigd dat hij in 2020 de verkiezingen heeft gewonnen in plaats van Joe Biden.

De greep van Trump

Toch is zijn greep niet volledig. Trump moest toezien hoe Nancy Mace, ook een kritisch Republikeins Congreslid uit South Carolina, de voorverkiezingen overleefde. Maar zij had niet voor het afzetten van Trump gestemd. In haar campagne afficheerde zij zich bovendien als een van de eerste Republikeinse Congresleden die zich in 2016 achter Trump had geschaard.

Twee weken geleden leed Trump al een gevoelige nederlaag in Georgia. Daar wilde hij afrekenen met twee andere ‘ontrouwe’ Republikeinen: gouverneur Brian Kemp en Ralph Raffensperger. De laatste weigerde te zwichten voor de druk van Trump 11.780 stemmen voor hem te 'vinden’, zodat hij Biden daar kon inhalen. Zowel Raffensperger als Kemp won de voorverkiezingen, ondanks Trumps campagne tegen hen.

Maar de voormalige president had woensdag wel succes bij de voorverkiezingen in Nevada. Daar won Trump-aanhanger Jim Marchant de voorverkiezingen bij de Republikeinen voor de post van secretary of state, de functionaris die over de verkiezingen gaat. Marchant gaat er prat op dat hij de verkiezingszege van Biden in Nevada niet zou hebben goedgekeurd als hij die post destijds had gehad.

Ook in andere staten doen aanhangers van Trump hun best om die cruciale post in handen te krijgen. Op die manier wordt het makkelijker de uitslag van de presidentsverkiezingen in 2024 te manipuleren. Of Trump dan meedoet staat nog niet vast.