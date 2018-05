Republiek Noordelijk Macedonië, republiek Opper-Macedonië of iets anders? Macedoniërs mogen zich uitspreken over een nieuwe naam voor hun land

In Macedonië moet in september of oktober een referendum plaatsvinden over de mogelijke naamswijziging van het land. Dat zei premier Zoran Zaev woensdag. Volgens hem bevinden de onderhandelingen met Griekenland over de kwestie zich ‘in het laatste stadium’.

Niet eerder was overeenstemming volgens Zaev zo nabij. Vrijdag zal de Macedonische premier, zo zei hij, een ‘belangrijk gesprek’ over de kwestie hebben met zijn Griekse ambtgenoot Alexis Tsipras.

De premier weigerde te zeggen onder welke naam zijn land verder zou moeten gaan, ‘omdat nog geen sprake is van een definitieve overeenkomst’ met het buurland. Volgens Zaev zal de naam die straks aan de bevolking wordt voorgelegd, welke dat ook zal zijn, de instemming hebben van de Griekse regering. Ook de parlementen van de twee buurlanden moeten eerst met de naam instemmen.

Nieuwssite MKD bericht dat onder meer is gesproken over de mogelijkheid het land om te dopen tot ‘Republiek Noordelijk Macedonië’. Ook ‘Republiek Opper-Macedonië’ is genoemd.

De onafhankelijke Republiek Macedonië

De buurlanden liggen al tientallen jaren in de clinch over de namenkwestie. Het gebekvecht begon in alle hevigheid in 1991, toen Macedonië zich vreedzaam afscheidde van Joegoslavië en doorging als de onafhankelijke Republiek Macedonië.

Griekenland, dat in het noorden een eigen regio Macedonië heeft, vroeg het buurland daarop een andere naam te kiezen en alle ambitie voor gebiedshereniging te laten varen. In de ogen van de Grieken impliceert de republieksnaam Macedonië een territoriale claim op de Griekse provincie van dezelfde naam.

Door het geschil is Macedonië er tot nu toe niet in geslaagd lid te worden van de Europese Unie en de Navo. Aansluitingspogingen stuiten steeds op Griekse bezwaren.