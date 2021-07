Reproductiegetal coronavirus gestegen naar boven de 2, uitgaan lijkt inderdaad grootste brandhaard

Bezoekers van Lofi Opening Weekender dansen begin juli in Amsterdam in de buitenlucht. Beeld Joris van Gennip

De cijfers hebben overigens betrekking op de situatie van twee weken eerder, voor recentere perioden is de R niet nauwkeurig te schatten. De razendsnelle toename van de gemelde besmettingen van de afgelopen dagen is dus nog niet meegenomen in deze berekening.

De stijging van de R-waarde gaat sneller dan het RIVM had verwacht, stelde Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag in een presentatie voor de Tweede Kamer. Met 2,17 bereikt de geschatte R-waarde het hoogste niveau sinds februari 2020, hoewel de verspreiding in maart van dat jaar mogelijk nog sneller ging. Door de beperkte testcapaciteit aan het begin van de crisis is die situatie niet goed te vergelijken met de huidige golf.

Het gaat om het cijfer van alle varianten bij elkaar. Het reproductiegetal van de deltavariant, die sinds begin juli de overhand heeft in Nederland is nog wat hoger, namelijk 2,52.

Een reproductiegetal van 2,17 betekent dat een groep van honderd besmette personen gemiddeld 217 anderen aansteekt, die het virus op hun beurt overdragen aan 471 anderen. Bij een R-waarde boven de 1 is er sprake van een verdere verspreiding van het virus. Als het reproductiegetal onder de 1 is en blijft, zal de uitbraak uitdoven.

Horeca

Zoals al werd vermoed lijkt uitgaan de belangrijkste aanjager van de huidige golf coronabesmettingen. Van alle besmettingen waarvan de GGD’s de herkomst konden achterhalen, werd haast 40 procent veroorzaakt in de horeca. Nog eens 17 procent werd veroorzaakt op feestjes, 15 procent bij bezoek thuis en ruim 4 procent op studentenverenigingen.

Dat is zelfs meer dan besmettingen onder huisgenoten, sinds het begin van de epidemie de belangrijkste plek waar het virus van keel tot keel kan gaan. ‘Deze week zien we dat de thuissituatie is ingehaald door de horeca’, zei Aura Timen dinsdag tegen de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In totaal turfden de GGD’s tweeduizend positief geteste personen die net op reis waren geweest en het virus vermoedelijk in het buitenland opliepen. Op één staat daarbij Spanje (749 positief getesten), gevolgd door Portugal (346 geïnfecteerden), België (180), Duitsland (141) en Frankrijk (137 dragers van het virus).

In totaal hebben de GGD’s nu zicht op 137 clusters van tien of meer mensen die elkaar aanstaken. Ook daarvan vinden veruit de meeste plaats in de horeca of op studentenverenigingen, aldus Timen. Maar ook in de buitenlucht vinden massaverspreidingen plaats. Zo noemde Timen het geval van een openluchtfestival met 179 gevallen, en een tweedaags festival met zelfs ‘meerdere honderden gevallen’. Een andere massa-uitbraak vond plaats op een dorpsfeest met een kermis: 80 gevallen.