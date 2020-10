Reporters Without Borders: Belarus pakte sinds verkiezingen bijna 300 journalisten op

Demonstranten protesteren tegen de verkiezingsresultaten in Minsk. Beeld EPA

President Aleksandr Loekasjenko, die Wit-Rusland al 26 jaar met harde hand regeert, bleef aan de macht door met de verkiezingsuitslag te sjoemelen en de daaropvolgende protesten neer te laten slaan. De Europese Unie kondigde sancties af tegen personen binnen het Belarussische regime van Loekasjenko, een signaal van solidariteit richting de demonstranten.

In deze maand zijn in Belarus tot dusver zo’n 85 journalisten opgepakt, stelde RSF woensdag op basis van cijfers van de Belarussische vereniging van journalisten. Het merendeel van de journalisten die vooralsnog zijn opgepakt, is vrijgelaten nadat hun papieren waren gecontroleerd.

Zeker acht journalisten zitten momenteel in de gevangenis. Afgelopen maandag werden vijf journalisten tot celstraffen veroordeeld, meldde de non-gouvernementele organisatie. ‘We roepen de autoriteiten op om de gevangen journalisten onmiddellijk vrij te laten', zei RSF-directeur Christian Mihr.

Dinsdag oordeelde een rechtbank in Minsk dat het populaire kanaal Nexta op berichtenplatform Telegram moet worden geblokkeerd omdat het extremistisch materiaal zou verspreiden. Nexta heeft rond de twee miljoen volgers en is een belangrijk platform voor de oppositie om informatie en video’s over de anti-regeringsprotesten te verspreiden.