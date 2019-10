Renovatie Binnenhof: het kan 2021 worden, maar ook best 2022

Een vergadering in de Tweede Kamer over de renovatie van het Binnenhof. Beeld ANP

De vertraging van de renovatie van het Binnenhof kan oplopen tot twee jaar. Staatssecretaris Raymond Knops kon dat donderdag in een debat met de Tweede Kamer niet uitsluiten. ‘Ik kan niet garanderen dat het bij één jaar uitstel blijft.’ Omdat de Kamer alleen in het zomerreces wil verhuizen, betekent verdere vertraging automatisch een sprong van een jaar.

De oorzaak voor de vertraging nu is dat onduidelijk is wanneer een besluit wordt genomen over het pakket aan stikstofmaatregelen en hoe dat eruit komt te zien. ‘Dit terrein is nog onontgonnen’, zei Knops.

Het jaar uitstel waartoe Knops een dag eerder besloot – verhuizen in de zomer van 2021 – levert een extra kostenpost van minimaal 10 miljoen euro op, boven op het bedrag van bijna een half miljard dat voor verbouwing en verhuizing was begroot. Daar komen nog kosten bij als gevolg van maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken. Bovendien zullen er kosten verbonden zijn aan de leegstand van de tijdelijke huisvesting van de bewoners van het Binnenhof: beide Kamers, Algemene Zaken en de Raad van State.

Stikstof is lang niet de enige onzekere factor in de verbouwing. Zo is er nog geen aanbesteding gedaan, er is nog geen voorlopig ontwerp voor de verbouwing van de Tweede Kamer en er is nog geen contract getekend met de nieuwe architect, Pi de Bruijn, dezelfde die dertig jaar geleden de uitbreiding van het Binnenhof ontwierp.

Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Beeld ANP

Niet ontevreden

Ondanks die onzekerheden bleek de Kamer niet ontevreden over de vorderingen van de staatssecretaris. ‘Goed dat het debat weer naar voren is gericht’, zei Erik Ronnes (CDA). Knops zelf zei er vertrouwen in te hebben dat een nieuwe debacle voorkomen kan worden.

We komen dan ook van ver. Het contract met de architect van de renovatie van de Tweede Kamer werd onlangs afgekocht, de aansturing via allerlei overlegorganen verliep schimmig en telkens laaide de onenigheid op over wat het credo ‘sober en doelmatig’, dat voor de renovatie was gekozen, nu eigenlijk inhoudt.

Kiem van alle onenigheid is de geheimhouding waartoe in 2015 werd besloten. Knops maakte eerder al bekend daar een einde aan te willen maken. Donderdag zegde hij toe alle stukken – na overleg met betrokkenen – in december openbaar te zullen maken, inclusief de oudere dossiers.

Die geheimhouding droeg bij tot het voortijdige vertrek van architect Ellen van Loon. Waren haar ontwerpen nu echt zo megalomaan, wilde Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) weten. ‘Haar plannen pasten binnen het budget en binnen het programma van eisen’, moest Knops beamen. Of ze daarmee ook een sober en doelmatig ontwerp had geleverd, was een kwestie van smaak.

Knops beloofde ook de ‘governance’ van de verbouwing strak te trekken. De stuurgroep, waarin alle bewoners vertegenwoordigd zijn, krijgt een grotere rol. Alexander Pechtold, net aangesteld als directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheid, blijft de verbouwing van het Binnenhof er bij doen als voorzitter van die stuurgroep.