Renner Van der Poel voorlopig niet meer in actie op de crossfiets vanwege rugklachten

Van der Poel beëindigt per direct zijn cross-seizoen en neemt voor langere tijd rust. ‘Dat blijkt de enige remedie te zijn’, stelt hij in een verklaring van zijn ploeg Alpecin-Fenix.

Hoe lang die rustperiode zal zijn is niet vastgesteld. ‘Speculaties of het weken dan wel maanden zal duren zijn nergens op gebaseerd’, zeggen de ploegleiders Christoph en Philip Roodhooft in dezelfde verklaring. ‘We willen het genezingsproces optimaal laten verlopen en dat kan niet als er tijdsdruk is.’ Van der Poel, zo meldt de ploeg, zal pas weer op de racefiets stappen voor het wegseizoen ‘op het moment dat de blessure verleden tijd is én wanneer hij zich degelijk heeft kunnen voorbereiden’.

De renner geeft aan al sinds de Tour de France van vorig jaar, waarin hij zes dagen de gele leiderstrui droeg, last van zijn rug te hebben. Twee maanden na de Tour won hij niettemin nog een kleine koers, de Antwerp Port Epic, werd hij achtste bij het WK op de weg en derde in Parijs-Roubaix. ‘Door die rugpijn haal ik sinds de Tour mijn gewenste niveau niet meer en daar wil ik gewoon van af.’

Een domper

Het zou ‘stom zijn’ om geen rust te nemen, aldus Van der Poel, door te proberen het WK veldrijden in de VS te halen. Hij memoreert dat hij tien keer op rij heeft deelgenomen aan dat WK. ‘Mijn trui niet kunnen verdedigen in Amerika is een echte domper.’ Zorgen over de rest van zijn wielercarrière heeft hij niet. ‘Maar het frustreert me op dit moment natuurlijk wel dat ik niet weet hoelang de rustperiode zal duren.’

Volgens zijn vader Adrie en zijn broer David, allebei wielrenners met een door rugproblemen gekenmerkte profcarrière, kan de meest opvallende Nederlandse renner van het moment het beste enkele maanden stoppen met koersen. Van der Poel senior schat de herstelperiode op drie maanden. Dan kan zijn zoon de Ronde van Vlaanderen nog wel halen, maar de vorig jaar door hem gewonnen Strade Bianche, niet.

‘Het is een familiekwaaltje’, vertelde David van der Poel aan het Belgische Sporza nadat hij dinsdag tiende was geworden in de veldrit van Gullegem. Twee dagen eerder moest hij in Hulst de strijd staken door een onwillige rug. ‘Mijn vader heeft er altijd mee gesukkeld en zijn zoons nu ook. Ik heb er zo goed als elke dag last van. Ik kan in wedstrijden ook niet voluit gaan. Mathieu heeft een beetje hetzelfde probleem als ik. Bij inspanningen krijgt hij achteraf en ook al tijdens de wedstrijd last.’

Voorstadium hernia

Eerder verklaarde Alpecin-Fenix dat medisch onderzoek ‘een zwelling op een tussenwervelschijf aan het licht had gebracht’. Dat er een aanwijsbare oorzaak is voor zijn rugprobleem die met extra rust en behandeling kan worden verholpen, maakte Van der Poel ‘ergens wel opgelucht’. Volgens een door het Belgische sportblad Knack geraadpleegde osteopaat, Yves Jochems, duidt de diagnose op een discusbulging, het voorstadium van een hernia.

Een operatie heeft daarbij weinig zin. Medicatie kan de zwelling wegnemen en in combinatie met rust, therapie, rugoefeningen en een andere fietspositie, zouden de klachten langzaam kunnen verminderen. Hoe dan ook, stelt Jochems, zal het herstel flink wat tijd kosten en moet Van der Poel er rekening mee houden dat een pijnlijke rug hem de rest van zijn carrière zal dwarszitten.

‘Mathieu respecteert de rust die is voorgeschreven’, schrijft zijn ploeg in de verklaring van woensdag. ‘Het is op dit moment niet te voorspellen hoe snel de zwelling zal verdwijnen. De behandelende artsen zijn het er wel over eens dat ze effectief zal verdwijnen door rust.’