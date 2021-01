Renault wil niet langer groter worden, maar juist kleiner (en meer plannen van de topman)

De ceo van de Franse autofabrikant Renault, Luca de Meo, presenteert de Megane eVision op 15 oktober 2020 in Meudon, nabij Parijs. Beeld AFP

Met de nieuwe koers breekt Renault definitief met het tijdperk-Carlos Ghosn, de in opspraak geraakte ex-topman die de wereld wilde veroveren door steeds meer auto’s te produceren. Ghosn wilde in 2022 jaarlijks vijf miljoen Renaults bouwen. Dat worden er maar liefst twee miljoen minder.

Ook werelddominantie gaat van het verlanglijstje: het concern is nu actief in maar liefst honderd landen, maar haalt driekwart van de winst uit Europa, constateerde De Meo toen hij afgelopen zomer de touwtjes in handen kreeg. ‘We werden groter, maar niet beter’, zei hij donderdag. Meer focus, niet meer álles doen, is zijn stelling.

Intussen zijn de problemen voor het bedrijf groot. Niet alleen door corona, maar ook vanwege de ruzie met partner Nissan. Die samenwerking staat onder druk sinds de arrestatie van Carlos Ghosn in Japan, ruim twee jaar geleden, gevolgd door diens spectaculaire ontsnapping naar Libanon. Tot overmaat van ramp liep twee jaar geleden de aangekondigde fusie met Fiat al na een paar dagen op de klippen, waarna de Italianen verder gingen met rivalen Peugeot en Citroën. Renault stond er ineens alleen voor.

De Meo bekeek het slagveld en greep hard in: kosten omlaag, voorraden verkleind en werkwijzen gestructureerd – het standaardrecept voor bazen die aantreden in tijden van chaos. De echte uitdaging ligt in de komende tien jaar. De autoindustrie moet veranderen. Ze moet schoner worden, klimaatvriendelijker en duurzamer. Daartoe ontvouwde Luca de Meo een routekaart, waarvan ook andere autobazen kunnen profiteren. Dit zijn de belangrijkste punten voor het komend decennium.

De laatste benzinemotor

Renault is al sinds 2012 redelijk succesvol met een elektrische auto (in autotermen de prehistorie): de Zoe, vorig jaar de bestverkochte e-auto in Europa. Maar de laatste jaren is er aan de ontwikkeling van accu-auto’s te weinig aandacht besteed en Renault ondervindt nu hevige concurrentie van andere merken. Steeds strengere Europese eisen aan de uitstoot van vervuilende stoffen en CO 2 , leiden ertoe dat alle fabrikanten in Europa aan de accu moeten. Zeker Renault, dat zijn meeste auto’s hier verkoopt. Dus is het Franse merk nu al toe aan zijn laatste benzinemotor. Die moet het nog tien jaar uithouden, steeds meer ondersteund door elektromotoren. De komende jaren zullen meer en meer volledig elektrische modellen verschijnen.

Het platform

Het platform is de ‘onderkant’ van de auto: de wielen, motoren en de accu waarop de ‘koets’ wordt gezet. Op één platform kunnen meerdere modellen worden gebouwd. De ontwikkeling ervan kost miljarden en hoe minder verschillende er nodig zijn, hoe eenvoudiger en goedkoper de productie. Dit is een les die De Meo bij Volkswagen heeft geleerd, dat heer en meester is op platformgebied. Renault halveert het aantal platforms tot drie: een voor elektrisch, een voor verbrandingsmotoren en een voor hybriden. Op dit drietal worden vanaf halverwege het volgend decennium jaarlijks zes miljoen auto’s gebouwd, samen met partners Nissan en Mitsubishi, die grofweg de helft voor hun rekening nemen.

De ‘softwarerepubliek’

Auto’s worden smartphones op wielen. Dat horen we al een paar jaar. Om niet alles zelf te hoeven doen, gaat Renault de banden met Google aanhalen (overigens ten koste van huisleverancier TomTom). Maar het concern gaat ook een ‘softwarerepubliek’ bouwen, een fabriek waar ten minste duizend software-ontwikkelaars en datawetenschappers komen te werken.

Een miljoen kilometer

Auto’s – in elk geval de meeste Renaults – verliezen nu de helft van hun waarde in ongeveer drie jaar, terwijl ze het grootste deel van de dag niet worden gebruikt. Renaults nieuwe elektrische auto’s moeten daarom een miljoen kilometer meegaan, zegt De Meo. Hoe dat kan worden bereikt? Door ze, net als bij smartphones en vliegtuigen, op eenderde van hun leven te refurbishen: nieuwe, betere accu erin, de stoelen vernieuwen en de auto kan weer driehonderdduizend kilometer mee. Daarna wordt het trucje nog een keer herhaald en kan de auto nog een leven als deeltijdwagen hebben. Zo kan elke Renault straks een miljoen kilometer mee, is het idee. Aan het einde van zijn leven moet 95 procent van de materialen – inclusief de accu – worden hergebruikt, ook daar ziet Renault handel in. Tijdens zijn leven wordt de software constant vernieuwd. Renault wil zelfs een fabriek bouwen waar bestaande auto’s met een verbrandingsmotor worden opgefluft naar elektro-aandrijving.

Energiebedrijf

Al die rijdende accu’s zijn ideaal voor wat het balanceren van het stroomnet wordt genoemd. Nu er steeds meer duurzame zon- en windenergie in het net komt, is er soms te veel stroom en soms te weinig. Miljoenen e-auto’s kunnen als een spons fungeren voor die energie. En daar zit handel in, ziet De Meo. Dus wil Renault zich ook als speler op de stroommarkt storten.

Autofabrikant? Mobiliteitsaanbieder!

De auto verliest zijn status als statussymbool: het is lastig de blits maken bij de buren, als je auto altijd vier straten verderop geparkeerd staat, en dan ook nog eens tegen moordtarieven. In de grote stad raakt de auto daarom meer en meer uit de gratie. Klanten willen toegang tot een auto, liefst telkens een die aansluit bij de wens van dat moment. Autobezit wordt minder belangrijk. Dit betekent dat autofabrikanten niet langer alleen maar wagens bouwen en verkopen, ze worden mobiliteitsaanbieders. Een nieuw mantra, dat een belangrijke pijler voor de Fransen wordt.

Het snoepje

Geen automerk zonder snoepje. De Meo, die in 2007 ervaring opdeed met de succesvolle herintroductie van de Fiat 500, gaat dit trucje herhalen met de ooit immens populaire Renault 5 uit de jaren zeventig. Die komt mogelijk terug, volledig elektrisch en zeer betaalbaar, belooft de Renaultbaas. Hoe betaalbaar precies, wanneer en waar hij gebouwd wordt, liet hij nog even in het midden.