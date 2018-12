Renault begint met deeldienst voor elektrische auto's in Amsterdam

Een elektrische deelauto van Car2Go in Amsterdam. Renault begint in januari een vergelijkbare dienst met tweehonderd voertuigen. Beeld Joost van den Broek

De nieuwe dienst – een naam moet nog gekozen worden – is vergelijkbaar met deelsystemen als Car2Go, waarbij gebruikers deelauto’s kunnen traceren en openen met hun smartphone, om per minuut te betalen. Na gebruik kunnen de voertuigen overal in de stad worden geparkeerd.

Renault heeft vergelijkbare deelsystemen opgetuigd in Parijs, Madrid, Oslo, Stockholm en Hamburg. Amsterdam wordt de zesde Europese stad. Hoewel de auto’s door de hele stad achtergelaten kunnen worden, wil Renault het aanbod concentreren rond stations, zodat treinreizigers het laatste deel van hun reis per elektrische auto kunnen afleggen. Geparkeerde voertuigen zullen door een partner naar de stations worden verplaatst. Wie deze partner is, wil de woordvoerder nog niet zeggen. Prijzen worden begin januari bekendgemaakt. Bij Hyundai en Car2Go betalen gebruikers tussen de 25 en 31 cent per minuut, of huren ze een auto voor een of meer uren.

De Franse autobouwer gaat in Amsterdam het elektrische vijfpersoonsmodel Zoe verhuren. Deze auto heeft een actieradius van ongeveer 300 kilometer, waardoor er ook langere ritten mee gemaakt kunnen worden, aldus Renault. In eerste instantie moeten auto’s aan het einde van de huurperiode worden teruggebracht naar de hoofdstad. ‘Het is onze ambitie om in meer Nederlandse steden actief te worden’, zegt een woordvoerder. Vanaf dat moment kunnen gebruikers ‘hun’ Zoe ook elders achterlaten.

Het aantal deelauto’s in Nederland groeit sterk; landelijk zijn er ongeveer veertigduizend beschikbaar, een kwart meer dan een jaar geleden, becijferde het kennisinstituut Crow. Beeld de Volkskrant / Crow

De fabrikant denkt niet dat de dienst concurreert met de bestaande verkoop, omdat ze een andere doelgroep automobilisten bedient, namelijk consumenten die om verschillende redenen geen eigen auto kopen.

Amsterdam kent diverse zogenoemde ‘free floating’ deeldiensten; naast Car2go (van BMW en Daimler) is Hyundai actief met honderd elektrische deelauto’s. Tot het einde van dit jaar kent de hoofdstad een regeling waarbij aanbieders van volledig elektrische deelauto’s vergunningen krijgen om overal te parkeren.

Hoewel het aantal voertuigen in de stad toeneemt door projecten als dat van Renault, lijken deelauto’s uiteindelijk tot een daling van het aantal personenwagens te leiden. Uit twee oudere studies uit 2006 en 2009 in Amsterdam komt naar voren dat het gemiddelde autobezit afneemt onder gebruikers van deeldiensten. Sommige deelnemers stellen de aanschaf van een tweede auto uit, of ze doen hun auto de deur uit, aldus een inventariserende studie door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid uit 2015.

Het aantal deelauto’s in Nederland groeit sterk; landelijk zijn er ongeveer veertigduizend beschikbaar, een kwart meer dan een jaar geleden, becijferde het kennisinstituut Crow. Het grootste aanbod komt van particulieren die hun voertuig via een deelplatform verhuren, enigszins vergelijkbaar met Airbnb. Utrecht telt de meeste deelauto’s per inwoner.

Kun je als inwoner van de grote stad de auto de deur uit doen en gaan rijden in een elektrische deelauto van Car2Go of Hyundai? Nog even geduld, luidde de conclusie een jaar geleden. Met 450 ‘free floating’ deelauto's was het aantal toen nog gering om op elk moment in de buurt een auto te kunnen vinden.