Remkes wil woensdag de knoop doorhakken: ‘Maar niet terug naar opties die al onderzocht waren’

Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra, Mark Rutte, Pieter Heerma, Rob Jetten en Sophie Hermans maandag in het Logement, de 'dependance' van de Tweede Kamer waar nu de formatiegesprekken worden gevoerd. Beeld ANP - Koen van Weel

Hoewel de optie van een meerderheidskabinet eerder deze maand een gepasseerd station leek, hangt die mogelijkheid inmiddels toch weer in de lucht. Vooral D66-leider Kaag ziet een coalitie met alleen VVD en CDA niet zitten, omdat zij dan alsnog in het conservatieve blok terechtkomt dat ze al sinds de verkiezingen tracht te vermijden. VVD en CDA op hun beurt hebben wel even overwogen om het dan maar samen te gaan doen, maar schrikken ook terug voor die optie: met samen slechts 48 zetels komen ze dan in de Tweede Kamer wel erg veel stemmen tekort. De partijen vrezen dat hun bewindslieden dan te kwetsbaar worden voor de luimen van de Kamer.

Gezien die overwegingen bracht D66-leider Kaag zondag opnieuw de optie in om het dan maar met zes partijen te proberen. Zij is bereid toch met de ChristenUnie te onderhandelen als VVD en CDA op hun beurt het blok van PvdA en GroenLinks aan tafel dulden.

Na ruim tien uur praten wilden de partijleiders en de informateur maandagavond weinig kwijt over de vorderingen. Wel is het volgens Remkes niet de bedoeling dat nu weer wordt teruggegaan naar opties die al bij de vorige informateur hebben gecirculeerd. ‘Dat is een herhaling van zetten en dat gaan we niet doen.’ Daarmee lijkt de combinatie van VVD/D66/CDA/PvdA/GroenLinks nu echt van tafel, evenals een doorstart van de huidige demissionaire coalitie van VVD/D66/CDA/ChristenUnie. Tegen beide combinaties zijn onder informateur Hamer wederzijdse blokkades opgeworpen.

Of een zespartijencoalitie van alle middenpartijen nog wel mogelijk is, is onduidelijk. Die optie is eerder al wel genoemd, maar er is nog niet uitvoerig over gepraat.