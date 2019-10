Remkes: Scheveningse brandstapels maximaal 10 bij 10 bij 10 meter

Vreugdevuur bij de vorige jaarwisseling. Beeld Hollandse Hoogte / Eric Brinkhorst

Remkes volgt daarmee een advies van de brandweer en het Instituut voor Fysieke Veiligheid. ‘Er zijn twee smaken’, aldus Remkes: ‘Smaak één is conform brandweeradvies. De andere smaak is nee.’

Zelfs indien de organisatoren in Duindorp en op Scheveningen instemmen met deze voorwaarden, dan is dit volgens Remkes nog steeds geen garantie dat de vuren op oudjaar daadwerkelijk zullen doorgaan. De omwonenden kunnen nog bezwaren indienen tegen de vergunning en de (weers)omstandigheden op het moment zelf kunnen ook leiden tot afstel.

De Haagse raad debatteerde donderdag over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de vonkenregen in de afgelopen nieuwjaarsnacht. De kritiek leidde anderhalve week geleden tot het vertrek van burgemeester Pauline Krikke. De vuurstapels waren hoger dan afgesproken (de grens was 35 meter), maar de gemeente greep niet in. Door de harde westenwind daalde in de nieuwjaarsnacht een vonkenregen neer op Scheveningen-Dorp.

Convenanten

Tot nu toe waren afspraken vastgelegd in convenanten. Nu zijn er officiële vergunningen nodig. ‘De gedoogconstructie is exit’, aldus Remkes. Hij praat vrijdag met de organisatoren van de vreugdevuren. ‘Ik ga het gesprek blanco in, maar de kaders heb ik aangegeven.’

De PVV en Hart voor Den Haag/Groep De Mos opperden nog de mogelijkheid om iets grotere – of bredere – vuurstapels toe te staan. Remkes maakte daar korte metten mee: ‘De gemeenteraad heeft ook een verantwoordelijkheid. Als het de volgende keer weer misgaat, omdat we niet naar de brandweer luisteren, dan hebben we allemaal boter op het hoofd.’

Voordat Remkes zijn uitgangspunten toelichtte, lieten onder meer de Groep De Mos/Hart voor Den Haag, VVD, GroenLinks, PVV, GroenLinks en ChristenUnie/SGP in het debat weten dat zij onder strikte voorwaarden de vreugdevuren willen laten doorgaan.

‘De gemeente moet alles op alles zetten om de vuren door te laten gaan’, aldus VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf. ‘De vreugdevuren zitten in het dna van Scheveningen en Duindorp, maar veiligheid moet wel voorop staan.’ Wat de liberalen betreft helpt de gemeente de organisatoren bij het opstellen van een veiligheidsplan en de aanvraag van een vergunning.

‘Wij zijn voor een gedegen vergunningstraject om een kleiner en veilig vreugdevuur’, aldus Arjen Kapteijns (GroenLinks). ‘Inclusief inspraak van bewoners en bereidheid tot hard ingrijpen als afspraken niet worden nageleefd.’

Wat betreft de Haagse Stadspartij, Nida en 50Plus worden de vuren ‘een jaartje overgeslagen’. Ook CDA en PvdA zijn kritisch. ‘Een traditie mag nooit een doel op zich worden. Veiligheid van bewoners mag nooit wisselgeld zijn voor het bewaren van de lieve vrede’, aldus Martijn Balster (PvdA), doelend op bedreigingen en intimidatie door de organisatoren. ‘Het vuur moet niet koste wat kost doorgaan. Dat lesje hebben we nu wel geleerd.’