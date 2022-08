Remkes praat vanmiddag met natuurorganisaties, die concessies aan de boeren vierkant afwijzen

Bemiddelaar Johan Remkes staat de pers te woord na afloop van het verkennend gesprek met vertegenwoordigers van boerenorganisaties. Beeld ANP

Gespreksleider Johan Remkes en de ministers Van der Wal (Natuur en Stikstof) en Jetten (Klimaat) hebben drie uur uitgetrokken voor hun gesprek met de natuurorganisaties. Aan tafel zitten Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, Mobilisation for the Environment (MOB), Werkgroep Behoud de Peel, Federatie Particulier Grondbezit, Greenpeace en Vogelbescherming Nederland. Stichting Natuur en Milieu was ook uitgenodigd, maar moest wegens vakanties afzeggen.

Nog voordat de koffie is ingeschonken, weten Van der Wal en Jetten wat ze kunnen verwachten. De afgelopen dagen hebben de voorzitters en directeuren van de uitgenodigde organisaties hun mening luidkeels in de media verkondigd. De boodschap van de milieuorganisaties aan het kabinet is glashelder: aan het stikstofreductiedoel (halvering van de landelijke emissies vóór 2030) mag absoluut niet getornd worden. Het kabinet kan geen substantiële concessies aan protesterende boeren doen, want snelle halvering van de emissies is het minimum wat nodig is om de bedreigde natuur te beschermen.

Geen taboes-uitspraak Rutte

Hun boodschap aan het kabinet staat diametraal tegenover het pleidooi van de gangbare landbouw. Die vraagt het kabinet om een minder streng stikstofbeleid, dat meer ruimte laat voor de intensieve veehouderij. De natuurbeschermers zijn gealarmeerd door premier Ruttes belofte aan de boeren dat het kabinet ‘zonder taboes’ wil onderhandelen. Betekent ‘geen taboes’ dat ook het stikstofdoel zelf onderhandelbaar is? Nog alarmerender zijn signalen dat drie van de vier coalitiefracties die doelen inderdaad ter discussie stellen.

Greenpeace dreigt bij wijze van stok achter de deur met een rechtszaak. Directeur Andy Palmen zei een week geleden tegen de NOS: ‘We zien plannen die niet toereikend zijn voor echt herstel van de natuur. Als het kabinet hier nog verder van afknabbelt, gaan we de dag erna naar de rechter.’

MOB is al jaren aan het procederen om de overheid tot steviger stikstofbeleid te bewegen. De kleine organisatie heeft daar veel succes mee. Dat het kabinet überhaupt een halvering van de stikstofuitstoot nastreeft, is te danken aan een belangrijke overwinning van MOB bij de Raad van State. MOB-voorzitter Johan Vollenbroek staakt zijn juridische strijd pas als de beloofde stikstofreductie ook echt bereikt is, zegt hij. ‘Eerst zien, dan geloven’.

Het kabinet zit dus tussen twee vuren. Als het geen concessies doet aan de intensieve landbouw, gooien de boeren waarschijnlijk de kont tegen de krib. Dan weigeren ze hun medewerking aan de regionale stikstofplannen die de provincies volgend jaar bij Van der Wal moeten indienen. In dat geval moet het kabinet zijn toevlucht nemen tot dwangmaatregelen als onteigening. De getroffen boeren zullen zich daar met hand en tand in de rechtbank tegen verzetten. Over elke onteigende veehouderij zal geprocedeerd worden tot aan de Raad van State, en elke procedure duurt meerdere jaren. De uitvoering van het beleid wordt dan een juridische uitputtingsslag. Die harde, principiële route zal dus óók tot veel vertraging leiden. Ondertussen verslechtert de natuur verder.

Provinciale statenverkiezingen

Daarbij komt dat ook veel provincie- en gemeentebestuurders het stikstofbeleid dan zullen saboteren. Met provincialestatenverkiezingen in aantocht willen gedeputeerden van VVD-, CDA- en ChristenUnie-snit hun plattelandskiezers niet van zich vervreemden met een harde opstelling tegenover de boerenstand. Na bekendmaking van de forse stikstofreductieopgaven in juni distantieerden regionale CDA’ers en VVD’ers zich openlijk van het kabinetsbeleid.

Maar als het kabinet zwicht voor de boeren en het stikstofbeleid versoepelt, zullen de natuurorganisaties die concessies aanvechten bij de rechter. Het kabinet loopt dan het zeer reëele risico dat de afgezwakte stikstofplannen over een aantal jaren opnieuw sneuvelen in de rechtbank.

Toegeven aan de eisen van de boeren betekent ook: minder krimp van de veestapel en het toestaan van meer technische innovatie. Onder andere het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat de overheid mogelijk miljarden euro’s publiek geld verspilt als het een agrarisch bedrijfsmodel blijft subsidiëren dat (niet alleen vanwege natuurbescherming, maar ook vanwege waterkwaliteit en klimaat/droogteproblematiek) op den duur sowieso onhoudbaar is. De Europese regelgeving is onontkoombaar.

Geen gulden middenweg

Gezien de onwrikbare opstelling van beide kampen (boeren versus natuurbeschermers) lijkt er geen gulden middenweg te zijn. Als de belangen van landbouw en natuur met elkaar botsen, trekt de natuur meestal aan het kortste eind, leert de politieke geschiedenis. Het zou niet de eerste keer zijn dat een regeringscoalitie voor uitstel en doorschuiven kiest om uit een politieke impasse te geraken. Het inruilen van een kortetermijnprobleem (de huidige patstelling in de onderhandelingen) voor een langetermijnprobleem (nederlagen in de rechtbank over enkele jaren) is een klassieke manoeuvre in de landelijke politiek.

Maar de natuurorganisaties hebben dit keer twéé sterke troeven in handen: de onverbiddelijke Europese wetgeving én de machtige werkgeverslobby. Stikstofreductie is namelijk ook noodzakelijk om veel andere economische activiteiten, zoals woningbouw, mogelijk te maken.

Woensdag praten VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland onder leiding van Remkes met het kabinet. Die organisaties staan zeker niet onverdeeld achter de boeren. Immers: hoe minder de landbouw bijdraagt aan de oplossing van de stikstofcrisis, hoe meer last andere sectoren daarvan hebben.