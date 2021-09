Remkes onderzoekt extraparlementair kabinet: ‘Andere opties zijn uitgeput’

Informateur Johan Remkes komt aan bij het Logement. Remkes wil de balans opmaken in zijn onderzoek naar de mogelijkheden om tot een minderheidskabinet te komen. Beeld ANP - Koen van Weel

Remkes komt tot die conclusie omdat ‘alle mogelijkheden tot het vinden van een traditionele meerderheidscoalitie op dit moment zijn uitgeput'. En dat geldt ook voor een minderheidscoalitie, is inmiddels zijn overtuiging.

Dat schrijft Remkes dinsdag in een brief aan de partijleiders van VVD, D66, CDA, PvdA, Groenlinks, ChristenUnie, Volt en de fractie-Den Haan. Zij zijn woensdag allemaal uitgenodigd om nu verder te praten over de resterende opties. ‘Naast traditionele vormen van combinaties waarop een kabinet berust, bestaan er ook andere vormen van samenwerking en samenstelling, waaronder extra-parlementair', aldus de informateur.

Hij doet een dringend beroep op alle genoemde partijen om hun verantwoordelijkheid te nemen. ‘Ons land heeft met grote urgentie een nieuw kabinet nodig en, gelet op het tijdsverloop sinds de verkiezingen op 17 maart, is nu echt het moment aangebroken dat de fracties van alle partijen uit het brede en constructieve midden daartoe hun verantwoordelijkheid moeten nemen.’

Als de optie van een extraparlementair kabinet nu echt concreet wordt, zal Remkes van alle betrokkenen willen weten hoe zij hun houding ten aanzien van het nieuwe kabinet zien: willen zij mee-onderhandelen over het regeringsprogramma, zijn zij bereid ministers te leveren of houden zij zich liever afzijdig? In dat laatste geval is het wel van belang dat zij een kabinet het voordeel van de twijfel gunnen en het niet bij de eerste de beste gelegenheid naar huis sturen.

Het laatste extraparlementaire kabinet was het kabinet-Den Uyl (1973-1977), al ging het toen om een complexe mengvorm, ook toen na een zeer moeizame formatie. Alleen PvdA de D66 zagen de ploeg echt als hun kabinet. Er was geen regeerakkoord, maar de Kamerfracties van KVP, ARP en PPR stemden wel in met deelname aan het kabinet. De ministers maakten zelf een ‘regeringsprogramma’ met afspraken over twaalf belangrijke onderwerpen. Uiteindelijk bleek de parlementaire basis voor het kabinet breed genoeg om het bijna vier jaar uit te houden.