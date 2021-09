Remkes: nog geen doorbraak in formatie

Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66), informateur Johan Remkes, Sophie Hermans (VVD) en Rob Jetten (D66) op landgoed De Zwaluwenberg, waar de formatiegesprekken plaatsvinden. Beeld ANP

Demissionair premier Rutte noemde het ‘heel heftig’ wat afgelopen week gebeurd is, een woord dat ook D66-leider Kaag in de mond nam. Volgens Rutte en Kaag willen de drie partijen er echter nog steeds uitkomen. Kaag: ‘We moeten nu verder. Het demissionaire kabinet begint een duiventil te worden.’ Wopke Hoekstra (CDA) zei na het overleg dat de gebeurtenissen afgelopen week iets met de ‘persoonlijke dynamiek’ hebben gedaan, maar dat hij gematigd optimistisch naar huis gaat.

Ook Remkes heeft het vertrouwen dat ‘vruchtbare samenwerking’ tussen de drie partijen mogelijk is, al maakt hij zich daar ‘natuurlijk’ wel zorgen over. De gesprekken tussen de drie partijen worden pas volgende week voortgezet, dus na de Algemene Politieke Beschouwingen en nadat Rutte is teruggekeerd van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

‘Overleg met brede politieke midden’

PvdA-leider Ploumen noemde het verdere uitstel in de formatie ‘idioot’ in tv-programma Buitenhof. Jesse Klaver zei dat de parlementaire democratie ‘geweld wordt aangedaan’ doordat niet gesproken wordt met de helft van de partijen die bereid zijn mee te werken aan een meerderheidskabinet.

Rutte kondigde ook aan dat Sophie Hermans (VVD) de komende dagen, met steun van CDA en D66, informeel gaat overleggen met het ‘brede politieke midden', doelend op PvdA, GroenLinks en ChristenUnie, om te zien of de antwoorden op de 'grote uitdagingen’ waarmee Nederland kampt nog versterkt kunnen worden. ‘Mijn indruk is dat iedereen zich realiseert dat die contacten, juist ook met PvdA, GroenLinks en ChristenUnie, dat die lijnen open moeten zijn.’

Rutte: ‘Er ligt al een beleidsrijke begroting, maar uiteraard is die veel minder inhoudelijk dan als je er als missionair kabinet had gezeten.’ Volgens hem is de wens er ook bij andere partijen om te kijken of het mogelijk is, in samenwerking met andere partijen, 'de dingen te doen die nodig zijn’.

Ook Kaag benadrukte het belang van ‘vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal, zeker het politieke midden’. Dat die partijen deze week een motie van afkeuring jegens Kaag steunden is daarbij van ondergeschikt belang: ‘Het gaat niet om mij persoonlijk. Er is vorige week best wat gebeurd. Ik denk dat we deze week met zijn allen kunnen gebruiken om onze partijposities te ontstijgen.’