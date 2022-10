Remkes-magie klaart de lucht, maar voor hoelang?

Stikstofbemiddelaar Johan Remkes vond deze week de juiste woorden om de lucht te klaren tussen het kabinet en de boeren. Maar het is de vraag hoe lang de toverformule duurt.

Deemoedig onderging stikstofminister Christianne van der Wal woensdag de publieke geseling door Johan Remkes. ‘De agrarische sector heeft te maken gehad met zwalkend en soms falend overheidsbeleid’, zei de stikstofbemiddelaar. Hij is ‘geschrokken van de wanhoop’ in de ogen van sommige boeren. Speciale aandacht geeft hij aan de 2.500 veehouders die eerder met toestemming van de overheid hun bedrijf hebben uitgebreid, maar van wie de rechter achteraf alsnog bepaalde dat zij een vergunning nodig hebben. Al jaren leven deze zogenoemde PAS-melders in onzekerheid. ‘Zij zijn slachtoffer van een onbetrouwbare overheid’, aldus Remkes’ snoeiharde oordeel.

Het gevolg is dat de verhoudingen tussen de boeren en het kabinet nog altijd ‘buitengewoon broos zijn’, waarschuwde Remkes. Volgens hem heeft een deel van de boeren het gevoel ‘als verliezer in het verdomhoekje te worden gezet’. Het vertrouwen is nog lang niet hersteld.

Van der Wal hoorde de bijna 60 minuten durende uitbrander nederig aan. Ze knikte veelvuldig. Zijn woorden leken niet als een verrassing voor haar te komen. Direct na zijn toespraak sprak ze berouwvolle woorden, die zorgvuldig waren gekozen: ook zij heeft ‘spijt’ dat de stikstofplannen hebben gezorgd voor zoveel ‘onrust en zorgen aan de keukentafel van boeren’. Het beruchte ‘stikstofkaartje’ dat zij voor de zomer presenteerde, waardoor veel boeren in onzekerheid verkeerden of hun bedrijf moest verdwijnen, gaat als eerste van tafel.

Gifbeker legen

Duidelijk is dat Van der Wal zich namens het kabinet heeft voorgenomen om de gifbeker helemaal leeg te drinken. Ook de Kamerleden van de regeringspartijen VVD, D66, CDA en CU hebben die marsorders ontvangen. Allemaal herhalen ze soortgelijke woorden, uit een van tevoren bedacht script: ‘Dit is een flinke tik op de vingers voor het kabinet’, zegt de een. ‘Er is sprake geweest van een valse start’, twittert de ander. En nu is het tijd voor een ‘nieuw begin’.

Johan Remkes loopt het tijdelijk gebouw van de Tweede Kamer binnen voor de presentatie van het stikstofrapport. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het collectieve mea culpa mist zijn uitwerking niet. De bekendste voorvechter van de boerenbelangen, Caroline van der Plas, zegt na afloop van Remkes presentatie dat er ‘in jaren niet zo veel waardering en erkenning is gegeven aan boeren’. De leider van de BoerBurgerBeweging is Remkes daarvoor dankbaar. ‘Dit haalt een heel grote angel uit de discussie.’ Ook boerenorganisaties Agractie en LTO zijn voorzichtig positief.

Daarna wordt door alle partijen nog lang vol bewondering nagepraat over Remkes’ optreden. Na maandenlange onvrede en protesten lijkt de lucht ineens even geklaard tussen kabinet en boeren. ‘Heel knap’, is het oordeel bij alle regeringspartijen en ook de boerenbelangenclubs: dit is dus die Remkes-magie.

Maar zoals altijd bij toverformules, is het de vraag hoe lang zoiets werkt. Want is er, achter al die schuldbelijdenissen, wel echts iets veranderd? Remkes stelt in de kern nog steeds grootschalige stikstofreductie voor. Dat mag op lange termijn iets ontspannener dan Van der Wal had voorgesteld, maar wordt op korte termijn juist strenger: want om te beginnen moeten binnen één jaar tijd 500 tot 600 ‘piekbelasters’ hun stikstofuitstoot ‘beëindigen'.

Desnoods met dwang

Sluiten dus, want daar komt het op neer. En desnoods met dwang – een vooruitzicht dat kabinet en Kamer juist al sinds 2019 zorgvuldig proberen te vermijden. Het is, in Remkes’ redenering, de enige kans om de stikstofuitstoot snel te verlagen, zodat er daarna ruimte is om te werken aan innovatie, verduurzaming én om weer wat perspectief te geven aan de 2.500 kleine veehouderijen met een kleine stikstofuitstoot die sinds 2019 zonder vergunning zitten.

Remkes was nog niet uitgesproken of de eerste boerenorganisaties reageerden: mooie woorden, maar van gedwongen bedrijfssluitingen kan geen sprake zijn: ‘Gaat niet gebeuren’ (Farmers Defense Force), ‘daar moeten we ver van wegblijven’ (Agractie), ‘onmogelijk’ (LTO Nederland). De eerste twee zijn nog wel bereid de reactie van het kabinet, eind volgende week, af te wachten, maar laten er geen twijfel over bestaan dat er nieuwe boerenacties komen als die reactie niet bevalt.

Intussen zijn er signalen dat dit punt ook binnen de regeringscoalitie een nieuwe politieke splijtzwam wordt. D66 wil Remkes volgen – liever vandaag nog dan morgen – maar bij CDA en ChristenUnie sloeg de aarzeling direct na Remkes’ voorstel al toe. Eerst willen ze even afwachten hoe de boeren gaan reageren, daarna pas nemen ze hun standpunt in.

Dinsdag wordt een cruciale dag. Dan wordt de uitkomst bekend van de ledenraadpleging van LTO, de grootste landbouworganisatie. Als de 35 duizend leden het plan-Remkes omarmen, gaat de vlag uit bij het kabinet. Dan zullen bewindslieden de meer radicale boeren van bijvoorbeeld Farmers Defence Force proberen te isoleren: kijk, wij hebben bewogen, wij doen ons best, veruit de meeste boeren werken mee, maar met dit kleine groepje radicalen valt niet meer te praten. Zij verpesten het dan voor het overgrote deel van de welwillende boeren.

Maar als de LTO-leden het plan van Remkes dinsdag naar de prullenbak verwijzen, kan het kabinet zich weer opmaken voor duizenden trekkers die snelwegen en aanvoerlijnen van supermarkten blokkeren. Dan is de Remkes-magie alweer uitgewerkt en het kabinet feitelijk terug bij af.