Remkes’ laatste stikstofrapport: kabinet is na een jaar nog steeds niet doordrongen van omvang stikstofcrisis

Stikstof in coronatijd

Het was de grootste crisis in negen jaar premierschap. Ruttes woorden van vier maanden voor de eerste ronde coronamaatregelen zijn inmiddels achterhaald, maar het kan geen kwaad te memoreren hoe niet al te lang geleden in kabinetskringen over stikstof werd gedacht. Nadat vorig jaar het stikstofbeleid uit 2015 door de Raad van State was getorpedeerd viel de bouw op veel plekken stil, 130 werd 100 op snelwegen en er moest ineens veel geld worden vrijgemaakt voor het uitkopen van boeren - die ook nog eens overal in het land de straat op gingen.

Het verdween door corona allemaal naar de achtergrond, maar daar in de luwte gebeurde genoeg. Zo clashte Carola Schouten met de verenigde boerenorganisaties in het Landbouw Collectief. Zij vonden dat de landbouwminister met harde maatregelen tegen boeren haar zin doordrukte. Het speciaal voor stikstof opgerichte boerencollectief besloot niet langer met de minister te praten, wat voor LTO - de grootste, in Den Haag veel geziene boerenlobbyclub - weer reden was dan maar het toch al door onenigheid geteisterde Landbouw Collectief te verlaten. Ondertussen rommelde het ook bij LTO zelf, waarna voorzitter Marc Calon vroegtijdig besloot te stoppen.

Terwijl het verdeelde boerenland met zichzelf bezig was, trok het landbouwministerie verder. Intussen is er een stikstofaanpak tot 2030, die versneld in een wet is gegoten. Momenteel ligt die ter consultatie. Over de koers van de minister is vrijwel niemand het eens. De eerste juridische stappen door boeren- en natuurclubs zijn alweer gezet.