Remkes en Koolmees ‘pionieren’ met dun regeerakkoord: ‘We gaan iets nieuws proberen’

Informateurs Wouter Koolmees en Johan Remkes ontvangen Wopke Hoekstra (CDA) in het Logement aan het Plein in Den Haag tijdens het vervolg van de formatie. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

‘We gaan echt iets nieuws proberen, noem het een experiment: een beknopt regeerakkoord’, zei Koolmees dinsdag in het Logement aan het Plein in Den Haag waar de onderhandelingen de komende weken plaatsvinden.

De betrokken partijen gaan de komende weken ‘pionieren', is de verwachting van Remkes. ‘Formatiebesprekingen worden op een nieuwe leest geschoeid', aldus de informateur. ‘Wordt het een eenvoudig traject? Nee zeker niet.’

Wat is het plan? De informateurs en de vier formatiepartijen zijn voornemens een dun en beknopt regeerakkoord op te stellen. Gebruikelijk is dat de formerende partijen het beleid voor de komende vier jaar tot achter de komma uitstippelen. In wekelijkse coalitie-overleggen worden eventuele struikelblokken achter de schermen weggepoetst waardoor de laatste jaren de Kamer het gevoel heeft geen invloed meer te kunnen uitoefenen op het kabinetsbeleid.

Meer dualisme

Na de vertrouwenscrisis rond VVD-leider Mark Rutte besloot de Kamer dat de Haagse bestuursstijl dit keer radicaal op de schop moet. Meer afstand tussen Kamer en kabinet en meer dualisme.

Daarom willen informateurs Koolmees en Remkes de onderhandelingen anders invullen. De vier partijen moeten het in het dunne regeerakkoord eens worden over de wat zij de komende vier jaar willen bereiken. De belangrijkste thema's zijn bekend: de woningnood, de klimaatopgave, het stikstofvraagstuk, de groeiende ongelijkheid en arbeidsmarkt. De partijen spreken af wat de doelen zijn, bijvoorbeeld een CO2-reductie van 55 procent. De hoe-vraag, daarvoor zijn de ministers verantwoordelijk. ‘Het is aan ministers dat regeerprogramma verder uit te werken', legt Remkes uit. ‘Dat betekent meer afstand tussen kabinet en coalitiepartijen.’

De hoop is dat die afstand de controlerende taak en de taak als medewetgever van de Kamer vergroot. Of de inzet ook tot het gewenste resultaat zal leiden, zal de komende weken blijken. ‘We zullen werkende weg moeten kijken hoe dat gaat, hoe je dat vorm moet geven', zei Koolmees.

Remkes deed een nadrukkelijk beroep op de partijen die niet aan de formatietafel zitten, in het bijzonder de PvdA en GroenLinks. De informateurs willen de lijntjes met Ploumen en Klaver openhouden. ‘ Als er behoefte is, kunnen zij input leveren', zei Remkes. ‘Het is geen closed shop.’

Steun oppositie nodig

De informateurs en de vier onderhandelende partijen zullen zich ervan bewust zijn dat de coalitie waarover onderhandeld wordt geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft. Steun van de oppositie is nodig. Remkes: ‘Ik ga ervan uit dat partijen in de eerste plaats op aarde zijn om verantwoordelijkheid te dragen.’

PvdA-leider Lilianne Ploumen liet in een eerste reactie weten niets te voelen voor het leveren van input. ‘VVD en CDA zijn een half jaar bezig geweest om ons van tafel te krijgen. Dat is ze gelukt. Nu krijgen wij het verwijt dat we niet constructief zijn, terwijl wij altijd open hebben gestaan voor volwaardige onderhandelingen over een meerderheidskabinet. Als de informateurs bellen, zullen wij altijd opnemen, maar we maken geen gebruik van de aanbieding.’

Remkes en Koolmees kregen dinsdag groen licht van de Kamer om na bijna zeven maanden een start te maken met de inhoudelijke formatiebesprekingen. Hoeveel tijd Koolmees en Remkes uittrekken voor de volgende fase, willen ze niet zeggen. Er is wel een deadline, verzekerde Remkes. ‘Maar we gaan niet vertellen wanneer dat is.’