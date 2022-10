Remkes adviseert ontsnappingsclausule voor boeren die stikstofdoel in 2030 niet halen

Johan Remkes komt aan in Nieuwspoort voor de presentatie van zijn bevindingen over de stikstofcrisis. Beeld ANP

Dit staat in het advies dat stikstofbemiddelaar Johan Remkes woensdag heeft gepresenteerd na maandenlang overleg met het kabinet, boeren en andere betrokkenen in de stikstofcrisis.

Remkes’ hulp werd ingeroepen nadat in juni massale boerenprotesten waren uitgebroken, omdat het kabinet een harde eis had neergelegd dat per 2030 in sommige delen van het land wel 70 tot 90 procent stikstofreductie behaald moet zijn. In de praktijk zou dit het einde betekenen van veel boerenbedrijven.

Remkes adviseert als uitweg uit de impasse dat het kabinet moet vasthouden aan de stikstofreductiedoelen in 2030, maar dat er wel een ontsnappingsclausule moet worden ingebouwd. Tussen 2025 en 2028 ‘moet er ruimte zijn om opnieuw te kijken naar het tijdpad voor de reductiedoelstellingen’, schrijft Remkes in zijn rapport Wat wel kan. ‘Het moet onder voorwaarden mogelijk zijn om meer ruimte te geven aan specifieke gebieden, als daar dwingende redenen toe zijn.’ Enige flexibiliteit moet dus mogelijk zijn.

De ontsnappingsclausule is niet zonder voorwaarden, benadrukt Remkes. Alleen als een provincie kan aantonen dat zij op de goede weg is en al een groot deel van de reductiedoelstelling heeft behaald én als natuurherstel ‘onomkeerbaar is ingezet’, moet het mogelijk zijn om een specifiek gebied meer tijd te geven.

Een andere reden om meer tijd te geven: als het natuurherstel al ‘voldoende op koers ligt’ en het resterende probleem ‘via natuurlijk verloop’ kan worden gerealiseerd. Als een aantal boerenbedrijven bijvoorbeeld binnen afzienbare tijd toch al gaat stoppen, kan worden afgeweken van de deadline van 2030. Remkes beveelt aan om ‘wettelijk te verankeren’ dat er in 2025 en 2028 nog eens naar het tijdpad wordt gekeken.

Het peiljaar 2030 staat in het coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie eind vorig jaar sloten. Die afspraak is inmiddels politiek gevoelig, omdat CDA-leider Wopke Hoekstra in een interview zei dat het jaartal wat hem betreft ‘niet heilig’ is. D66 wil juist wel vasthouden aan 2030. Het advies van Remkes is een compromis tussen die twee gedachten.

Piekbelasters uitkopen

In totaal doet stikstofbemiddelaar Remkes 25 aanbevelingen. Een andere opvallende aanbeveling van hem is om ‘binnen een jaar 500 tot 600 piekbelasters uit te kopen’. Dat zijn bedrijven ‘uit de agrarische sector en het bedrijfsleven’ die voor zóveel stikstofuitstoot nabij kwetsbare natuurgebieden zorgen dat het uitkopen ervan direct voor een enorme reductie zou zorgen. ‘Door dit gericht te doen, raakt het zo min mogelijk agrariërs, namelijk circa 1 procent van de populatie’, schrijft Remkes.

Met het uitkopen van de piekbelasters denkt Remkes de meer dan 2.500 zogenoemde PAS-melders tegemoet te komen. Dat zijn veehouders die met toestemming van de overheid hun bedrijf hebben uitgebreid, maar van wie de rechter achteraf alsnog bepaalde dat zij een vergunning nodig hebben. Door gerichte uitkoop van piekbelasters kunnen volgens Remkes ook enkele belangrijke bouwprojecten vervolgens een vergunning krijgen.

Het kabinet ging tot dusver nog uit van vrijwilligheid. Voor ondernemers die gedwongen worden te stoppen moeten er ‘waardige’ regelingen komen, adviseert Remkes. Daarvoor zal de overheid de portemonnee moeten trekken. ‘Het is cruciaal de uitkoopregeling zo ruim mogelijk op te rekken en te garanderen dat er geen beter aanbod komt’, adviseert Remkes. ‘Ook moet de overheid openstaan voor ieder ander voorstel dat leidt tot de gegarandeerde reductie binnen het jaar.’

Remkes benadrukt in zijn rapport dat het noodzakelijk is om op korte termijn veel minder stikstof te gaan uitstoten, om natuurherstel mogelijk te maken. Indien dit niet gebeurt, zullen de consequenties voor het leven in Nederland groot zijn, waarschuwt de stikstofbemiddelaar. ‘Nederland gaat dan op slot, omdat het juridisch nauwelijks meer mogelijk is om vergunningen te verlenen. Niet voor huizen, niet voor boerderijen, niet voor wegen. Dat betekent ook dat de bouw zal gaan stilvallen, met forse economische en sociale gevolgen’, staat in het rapport.

Vertrouwen herstellen

In zijn aanbevelingen haalt Remkes ook stevig uit naar het landsbestuur dat met het stikstofbeleid te veel heeft gezwalkt. Zo noemt hij boeren die eerder een vergunning kregen van de overheid, die later weer werd ingetrokken ‘slachtoffers van onbetrouwbaar beleid’.

Om het vertrouwen van boeren in de overheid te herstellen adviseert Remkes onder meer het veelbesproken ‘stikstofkaartje’ van tafel te vegen. Veel boeren en plattelandsgebieden voelden zich overvallen door dat kaartje, waarop gedetailleerde stikstofreductiedoelen per gebied in Nederland staan. De communicatie naar de boeren toe moet beter, aldus Remkes. ‘Deze kaart had dus niet op deze wijze gepresenteerd moeten worden.’ Hij adviseert ‘regionale kaarten’ die minder gedetailleerd zijn.

Een ander belangrijke eis van de boeren is om opnieuw te kijken naar de kritische depositiewaarde (kdw), de wetenschappelijke norm voor de maximale stikstofneerslag die een bepaald gebied kan verdragen. De wettelijke verankering van de kdw is volgens Remkes ‘niet strikt noodzakelijk’. Het blijft voor rechters de norm waar het vergunningverleningen aan toetst, maar die moet niet ‘heilig verklaard’ worden.