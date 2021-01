Relschopper of onwetende stenengooier? Bryan H. hoort zes maanden tegen zich eisen wegens het gooien van twee keien naar de politie

Hoewel een anti-lockdownprotest was afgelast, kwamen zondag 17 januari toch demonstranten naar het Museumplein in Amsterdam. De situatie liep snel uit de hand toen zij weigerden naar huis te gaan. Beeld Joris van Gennip

Machtig en happy. Zo voelde de 48-jarige Bryan H. zich zondag 17 januari op het Amsterdamse Museumplein. In zijn broekzak had hij 37 MDMA-pillen en twaalf bolletjes coke. Om uit te delen aan zijn vrienden. In zijn bloed had hij al een halve fles whiskey. En in zijn hand een steen van tien bij tien centimeter. Tegenover hem stond een peloton ME’ers. ‘Het voelde alsof het ene leger tegenover het andere leger stond. We moesten ons verdedigen. Ik hoorde alleen niet bij het goede leger.’

Woensdag is H. een van de eerste verdachten die zich tijdens een snelrechtzitting moet verantwoorden wegens betrokkenheid bij rellen. Hij is een van de 143 personen die 17 januari werden gearresteerd. Afgelopen dagen volgden nog meer arrestaties. Komende weken zullen meerdere verdachten op een snelrechtzitting verschijnen.

Wat het Openbaar Ministerie betreft ontstond die 17de januari ‘een klimaat van ontremming en geweld’, een waardoor het ook afgelopen dagen uit de hand liep. En daarom moet justitie daar snel en hard tegen optreden, stelt de aanklager.

Maar volgens H. is hij ‘geen hooligan. Ik vind het juist goed dat de politie die dag en afgelopen week optrad. Aan rellen heb je niks.’

Verslaving

De 48-jarige Amsterdammer is een tengere verschijning, met een IQ van 57 en een geschiedenis van verslaving. Als de officier hem vertelt dat de twee stenen die hij gooide op een haar na de hoofden van politieagenten misten, mompelt hij met gebogen hoofd ‘sorry’. Volgens de verdachte had hij zich geen moment gerealiseerd wat er hád kunnen gebeuren.

‘Waarom’, wil de rechter van hem weten, ‘gooide u die twee stenen?’ H. zegt het niet te weten. De Ajax-fan zou die dag voetbal gaan kijken bij een kennis. ‘We hadden afgesproken op het Museumplein.’ Niet veel later werd hij aangehouden op het midden van het veld, nadat hij twee stenen had gegooid. ‘Ik werd meegesleept. Mijn bedoeling was om een beetje te gaan chillen. Toen ik om me heen keek, zag ik mensen ‘fuck you’ zeggen tegen de politie. Ik voelde een soort machtigheid, ik zag anderen ook gooien. Ik was onder invloed van drank en drugs.’ Maar dat, vindt H., is geen excuus. Hij is iemand die wel vaker de gevolgen van zijn handelen niet kan overzien. ‘Ik heb ook in het verleden momenten gehad dat ik niet goed kon nadenken.’

Crimineel gedrag

Wat de aanklager betreft was H. er die dag alleen maar ‘op uit om te rellen. Dat maakt dit gedrag crimineel, dat hard moet worden aangepakt’. En dus eist hij zes maanden gevangenisstraf, waarvan één voorwaardelijk. Dat de zwakbegaafde H. hierdoor zijn woning en mogelijk ook zijn baan bij de sociale werkvoorziening verliest, is volgens de aanklager ‘spijtig. Maar komt gezien de zwaarte van de delicten geheel voor rekening van de verdachte. De verdachte maakte onderdeel uit van een grotere groep en hij leverde een wezenlijke bijdrage. Daardoor kan hij verantwoordelijk gehouden voor geweld binnen die groep.’

‘Nou tot zo ver de persconferentie vanuit Amsterdam,’ schampert de advocaat van H. als de officier is uitgesproken. Wat de raadsman betreft laat het OM zich leiden door ‘de waan van de dag’. Hij hoopt dat de rechter daar minder gevoelig voor is. Want, stelt hij, mijn cliënt raakte ‘in zijn simpelheid en onder invloed’ verzeild tussen de hooligans. Maar, vervolgt de raadsman, dat betekent niet dat het OM zijn cliënt ‘als schuldige kan aanwijzen voor alle onrust die nu speelt. Daarvoor is het strafrecht niet bedoeld.’

En ook H. reageert geschrokken op de strafeis. ‘Ik geef toe dat ik verkeerd ben geweest’, zegt hij met trillende stem. ‘Zo’n zware straf gaat mij niet beter maken. Dan raak ik alles kwijt en gooien ze me op straat.’

Schadevergoeding

Als alle partijen hebben gesproken is het de beurt aan de politierechter om te oordelen. Het staat volgens hem vast dat Bryan H. schuldig is. En, vervolgt hij, geweld tegen de politie is een ernstige zaak. ‘Maar de wet verlangt van de rechter ook dat er gekeken wordt naar de omstandigheden. U kunt niet verantwoordelijk worden gehouden voor alles wat na 17 januari is gebeurd.’ En dus veroordeelt de rechter H. tot drie maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk. Ook moet hij 500 euro schadevergoeding betaling en hulp zoeken voor zijn verslaving. ‘Dat is te overzien', zegt de rechter tot slot tegen de zichtbaar opgeluchte H. ‘Hopelijk leidt dit niet tot het verlies van uw woning en werk.’