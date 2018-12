Rellen in Tunesië na zelfverbranding journalist

In Kasserine pakte de politie dertien betogers op, nadat voor de tweede achtereenvolgende nacht rellen waren uitgebroken. Jongeren bekogelden de politie met stenen. Volgens een plaatselijk radiostation moest het leger de politie te hulp komen om de rust te herstellen en overheidsgebouwen te beschermen.

De onrust sloeg ook over naar de oostelijke steden Jbeniana en Tebourba, waar de politie ook enkele arrestaties verrichtte. Een betoging in het centrum van de hoofdstad Tunis bleef beperkt tot enkele tientallen betogers.

Abderrazak Zorgui stak zichzelf in brand, nadat hij een half uur eerder een video op het internet had gezet waarin hij zijn protestdaad aankondigde. ‘Voor de inwoners van Kasserine die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, begin ik vandaag een revolutie’, zei de journalist. Na zijn dood braken 's avonds rellen uit waarbij de betogers, voornamelijk jongeren, zich tegen de politie keerden.

Arabische Lente

De zelfverbranding van Zorgui roept herinneringen op aan de protestdaad van de straatventer Mohammed Bouazizi, die zich eind 2010 in brand stak uit frustratie over de armoede, het gebrek aan werk en de corruptie onder de politie die hem voortdurend lastigviel. De protestdaad van Bouazizi was de vonk die de Arabische Lente deed ontbranden.

In Tunesië brak een volksopstand uit die een einde maakte aan het dictatoriale bewind van president Zine al-Abidine Ben Ali. Ook in een reeks andere Arabische landen, waaronder Libië en Egypte, braken daarna opstanden uit tegen de zittende leiders.

Leiders

Sinds de val van Ben Ali is Tunesië veel democratischer geworden, maar op economisch gebied is er niet veel veranderd. Veel mensen leven nog in armoede en vooral in de provincie is de werkloosheid hoog. ‘Niemand kan ontkennen dat alle leiders van het land verantwoordelijk zijn voor het leed van onze jongeren, voor hun wanhoop en hun frustratie’, schreef het dagblad Le Quotidien.

Messoud Romdhani, de voorzitter van het Tunesische Forum voor economische en sociale rechten (FTDES), voorspelde dat de onlusten zich zullen uitbreiden als de overheid ‘niet de wil toont zich te buigen over de werkelijke problemen van de Tunesiërs’. De journalistenvakbond heeft voor 14 januari, de verjaardag van de revolutie van 2011, tot een nationale staking opgeroepen om tegen de deplorabele omstandigheden voor de media te protesteren.