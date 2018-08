Rellen in Oeganda vanwege hernieuwde arrestatie zanger-politicus Bobi Wine - ook internationale popsterren in het geweer

De populaire zanger-politicus Robert Kyagulanyi, beter bekend onder zijn artiestennaam Bobi Wine, is donderdag in Oeganda gearresteerd en vastgezet op beschuldiging van verraad.

Robert Kyagulanyi tijdens protesten in Kampala. Foto AFP

Kyagulanyi werd opgepakt seconden nadat een vergelijkbare aanklacht tegen hem was ingetrokken bij een militaire rechtbank. Het 36-jarige parlementslid werd na zijn hernieuwde arrestatie overgebracht naar een civiele rechtbank en vervolgens gedetineerd.

Vorige week kwam Kyagulanyi in de problemen nadat er onlusten waren uitgebroken rond een tussentijdse verkiezing in een stadje in het noorden van Oeganda. Een door hem gesteunde kandidaat won die verkiezing van een kandidaat van de regeringspartij van president Yoweri Museveni. Kyagulanyi’s chauffeur werd doodgeschoten en het parlementslid zelf werd mishandeld en beschuldigd van onder meer illegaal wapenbezit, een aantijging die in Oeganda wordt gezien als een voorwendsel om hem het zwijgen op te leggen.

De vervolging van Kyagulanyi wekt tot ver buiten Oeganda verontwaardiging. De teneur van de reacties is dat president Museveni - aan de macht sinds 1986 - zijn staatsapparaat gebruikt om een in korte tijd erg populair geworden opponent te intimideren. In buurland Kenia eisen demonstranten de vrijlating van Kyagulanyi. Internationale popsterren verklaren zich eveneens solidair. Europese en Amerikaanse diplomaten in Oeganda spreken hun bezorgdheid uit.

De rechtbank waar Kyagulanyi naartoe is gebracht, is in het stadje Gulu, meer dan 300 kilometer van Oeganda’s hoofdstad Kampala. Aanvankelijk zou hij terechtstaan in Kampala, waar hij in de afgelopen dagen zonder mogelijkheden tot communicatie werd gehouden in een legerbarak, maar de autoriteiten vrezen hier mogelijk straatprotesten. Boze aanhangers gingen in de voorbije dagen al de straat op in Kampala. Ten minste één betoger werd doodgeschoten toen leger en politie ingrepen. Ettelijke journalisten werden in elkaar geslagen.

Donderdagochtend was te zien hoe Kyagulanyi strompelend met een kruk en met een gepijnigd gezicht de militaire rechtbank in Gulu verliet alvorens direct weer te worden gearresteerd. Volgens zijn familie en advocaten is hij tijdens zijn detentie gemarteld. President Museveni noemde berichten over Kyagulanyi’s slechte fysieke toestand eerder ‘fake news’.

Kyagulanyi’s politieke opmars begon vorig jaar, toen hij verkozen werd als parlementslid in een kiesdistrict nabij Kampala. Als zanger van politieke protestsongs genoot hij reeds grote populariteit onder Oeganda’s vele gemarginaliseerde jongeren. Meer dan de helft van de Oegandezen was nog niet geboren toen president Museveni ruim dertig jaar geleden aan de macht kwam. Kyagulanyi, ook wel bekend als de ‘ghetto president’, sprak zich als politicus uit tegen een nieuwe belasting op het gebruik van sociale media en tegen een grondwetswijziging die president Museveni in staat stelt om nog jaren verder te regeren.

Door zijn rol als onafhankelijke kandidaat voegt Kyagulanyi een nieuwe dimensie toe aan de Oegandese politiek, waar de gevestigde oppositie tegen Museveni voor een deel bestaat uit teleurgestelde leden van de regeringspartij. Kyagulanyi’s relatieve jeugdigheid contrasteert met de figuurlijk en letterlijk ‘oude politiek’ van regering én oppositie. De leider van de bestaande oppositie, Kizza Besigye (62), werd overigens donderdagochtend eveneens gearresteerd, toen hij zijn woning nabij Kampala wilde verlaten. Besigye gaat al jaren voorop in straatprotesten tegen Museveni, waarbij Besigye keer op keer wordt opgepakt. Deze beproefde tactiek van de staat lijkt nu ook te worden toegepast op Robert Kyagulanyi.