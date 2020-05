Rellen in Minneapolis bij protesten tegen omstreden dood zwarte man

Bij protesten in Minneapolis op 27 mei zette de politie traangas en rubberen kogels in. Winkels werden geplunderd en in brand gestoken. Beeld Getty Images

Sinds de dood van Floyd, die werd aangehouden op verdenking van het inwisselen van vals geld, is het onrustig in Minneapolis. Het was woensdagavond echter voor het eerst dat het tot een groot treffen kwam tussen demonstranten en de politie, enkele uren nadat burgemeester Jacob Frey het OM had gevraagd de betrokken agent aan te klagen. Honderden mensen verzamelden zich bij het lokale politiebureau, op een kilometer van de plek waar Floyd werd gearresteerd.

Rond middernacht groeide het aantal betogers tot enkele duizenden. Zij schreeuwden ‘ik kan niet ademen’ naar de oproerpolitie. Het zijn de woorden die Floyd geroepen heeft tegen de agent, toen die hem met zijn knieën tegen de grond drukte tijdens zijn arrestatie. De politie besloot traangas en rubberen kogels te gebruiken om de demonstranten op afstand te houden. Betogers gooiden onder andere stenen naar de politie. In de loop van de nacht werden winkels in de buurt geplunderd en in brand gestoken.

Bij de woning van Derek Chauvin, de agent die Floyd tegen de grond hield, werd een kleine demonstratie gehouden. ‘Moordenaar’ werd er op zijn oprijlaan geschreven en op de grond werd rode verf gegooid. Raadsman Benjamin Crumb, een bekende burgerrechtenadvocaat die Floyds familie bijstaat, had eerder opgeroepen tot vreedzame protesten in de stad.

Woede

Met het snelle ontslag van de agenten en de oproep van de burgemeester om de agent aan te klagen, probeerde het stadsbestuur te voorkomen dat de zaak uit de hand zou. Bij soortgelijke incidenten in andere steden traden de autoriteiten de afgelopen jaren niet zo voortvarend op. Maar de rellen laten zien dat de woede over de behandeling van Floyd groot is.

Op een video van een omstander is te zien hoe de agent hem acht minuten lang tegen de grond gedrukt houdt. De geboeide Floyd snakt naar adem terwijl zijn gezicht tegen het asfalt wordt gehouden. De agent verroert geen vin en stopt niet als Floyd niet meer beweegt en niets meer zegt. ‘Waarom is de man die George Floyd om het leven bracht niet in de cel?’, vroeg burgemeester Frey zich woensdag af. ‘Ik heb niets gezien dat dit harde optreden rechtvaardigde.’

Voor Freys oproep hadden betogers, activisten en diverse bekende Amerikanen opgeroepen de agent in staat van beschuldiging te stellen en te arresteren. De politiebond waarschuwde echter om ‘niet snel te oordelen’ over de handelwijze van de agenten. ‘We moeten alle beelden zien’, aldus de vakbond in een verklaring. Het is nog onduidelijk waarom Floyd op zo’n hardhandige wijze werd gearresteerd. Volgens de politie voldeed hij aan het signalement van een man die kort daarvoor in een winkel had geprobeerd te betalen met vals geld.

De agent die verantwoordelijk wordt geacht voor de dood van Floyd werd eerder deze week al ontslagen, samen met drie andere collega’s. Donald Trump vroeg de FBI en het ministerie van Justitie het federale onderzoek naar de zaak te versnellen. De president noemde de dood van de 46-jarige Floyd woensdag ‘zeer triest en tragisch’. Hij beloofde de familie en vrienden van de man dat ‘het recht zal zegevieren’.