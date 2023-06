Rellen in Leipzig en protesten in andere steden na forse straf voor activiste die nazi’s had aangevallen

Duitse oproerpolitie staat oog in oog met demonstranten in Leipzig. Ondanks een demonstratieverbod braken vrijdag en zaterdag rellen uit na de veroordeling van de linkse activiste Lina E. Beeld Getty Images

Naar schatting 1.500 betogers wierpen zaterdag in Leipzig barricades op, stichtten brandjes en gooiden met stenen naar de politie. Daarbij raakten verscheidene agenten gewond. Zo’n driehonderd mensen werden opgepakt en korte tijd vastgehouden. De politie en verscheidene rechtbanken hadden de demonstraties vooraf verboden.

De veroordeelde activiste, Lina E., kreeg vorige week 5 jaar en drie maanden celstraf opgelegd voor aanvallen op extreem-rechtse doelwitten. Zij gold als de leider van een groep die de ‘hamerbende’ werd genoemd: gewapend met hamers, ijzeren staven en honkbalknuppels vielen zij in 2019 onder meer een neonazikroeg in Eisenach aan. Ook sloegen ze in 2020 op straat een groep neonazi’s in elkaar. Drie medestanders van E. werden woensdag veroordeeld tot celstraffen van 27 tot 39 maanden.

De rechter, Hans Schlüter-Staats, noemde ‘verzet tegen neonazi’s een respectabel motief’, maar het gebruik van geweld was alleen voorbehouden aan de staat, en de acties van E. en haar groep, waren nog altijd ‘ernstige criminele vergrijpen’.

Ook protesten in andere steden

In verscheidene Duitse steden gingen vrijdag en zaterdag mensen de straat op om te protesteren tegen de straf, die ze veel te zwaar vonden. E. zat al sinds 2020 gevangen. Ze is na het vonnis wel vrijgelaten. De rechter bepaalde dat zij de rest van haar straf alleen hoeft uit te zitten als het vonnis in hoger beroep wordt bekrachtigd.

Terwijl linkse demonstranten de straat opgingen omdat ze de straf te zwaar vonden, had rechts kritiek op E.’s vervroegde vrijlating. Die werd gezien als een teken dat geweld tegen extreem-rechts acceptabel was. Hans Georg Maassen, die vanwege zijn rechtse uitspraken moest opstappen als oud-directeur van de Verfassungsschutz (de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst), klaagde dat de vrijlating van E. een ‘vrijbrief was voor uiterst linkse activisten om nog meer aanvallen uit te voeren’.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser sprak haar bezorgdheid uit over het feit dat ‘links steeds meer bereid is geweld te gebruiken tegen extreem-rechts’. Wel voegde zij eraan toe dat de neonazi’s nog altijd een veel grotere bedreiging zijn voor Duitsland dan extreem-links.