Rellen in de straten van Harare na betwiste verkiezingen Zimbabwe

Verdient Mnangagwa wel een stem?

Zimbabwe gaat een nieuw tijdperk in na 38 jaar geleid te zijn door Robert Mugabe. Is zijn opvolger Emmerson Mnangagwa in staat het land uit de afgrond te trekken? Op de veemarkt in Harare zijn de meningen verdeeld of hij bij de presidentsverkiezingen wel een stem verdient.

Vlak voor de verkiezingen hield de zittende president Mnangagwa een grote bijeenkomst in een voetbalstadion, waar mensen getrakteerd werden op gratis eten en partijshirts. Weigeren is gevaarlijk, want de geheime dienst zit overal. ‘Ik neem ze aan, waarna mijn vrouw ze gebruikt om de vloer mee te vegen’, zegt een voorstander van de oppositie.

De grote uitdager van Mnangagwa was Nelson Chamisa (40) van de oppositiepartij MDC. Er deden ook 21 ‘kleinere’ kandidaten mee. Voor winst is een absolute meerderheid vereist. Drie kiezers verklaren hun keuze, met op hun linkerpink de inkt die bewijst dat ze gestemd hebben.