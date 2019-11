Religieus leider en voorstander van lijfstraffen krijgt koekje van eigen deeg: 28 stokslagen wegens overspel

Mukhlis bin Mohammed wordt in het openbaar vernederd met 29 stokslagen. Beeld AFP

De 46-jarige Mukhlis is het meest recente lijdende voorwerp van de strenge wetten in de provincie die behalve overspel ook homoseksualiteit, gokken en het drinken van alcohol moeten uitbannen. Atjeh is de enige regio in Indonesië waar de islamitische shariawetgeving wordt toegepast.

Mukhlis streed niet alleen zelf voor de sharia, hij hielp ook actief mee om de strenge wetten uit te laten voeren. De religieuze voorman was aangesloten bij de organisatie van moslimschriftgeleerden, de MPU, die de autoriteiten bijstaat bij het opstellen van de islamitische leefregels. Mukhlis leefde zijn zelfopgelegde regels echter niet na. Hij had een affaire met een getrouwde vrouw, die veroordeeld werd tot 23 slagen met een rotanstok.

‘Dit zijn Gods wetten’, aldus loco-burgemeester Husaini Wahab van Atjeh Besar waar de islamitische voorman woont tegen de BBC. ‘Iedereen moet geslagen worden als hij schuldig is bevonden, ook als je lid bent van de MPU.’ Mukhlis is voor zover bekend de eerste religieuze leider die in Atjeh een lijfstraf kreeg sinds de sharia er zo’n vijftien jaar geleden werd ingevoerd.

Fatwa tegen computerspel

De invoering werd mogelijk nadat de regering in Jakarta de provincie, die jarenlang politiek onrustig was, meer autonomie gaf. Regelmatig zijn op de bestraffingen publiek, zoals twee jaar geleden toen twee homoseksuele mannen veroordeeld werden. Ze kregen een zwaardere straf dan Mukhlis. De mannen moesten elk 83 stokslagen ondergaan.

Het nieuwste mikpunt van de islamitische schriftgeleerden is een computerspel. De MPU vaardigde deze zomer een fatwa uit tegen PlayerUnknown’s Battleground, een schietspel dat ook in Atjeh zeer populair is. Volgens de MPU leidt het spelen van de game tot slecht gedrag onder jongeren. ‘Het is ook beledigend voor de islam’, aldus ondervoorzitter Faisal Ali van de MPU tegen het magazine The Diplomat.

Jonge stellen die niet getrouwd zijn, moeten ook oppassen als ze elkaar in het openbaar kussen. Zo kregen twee 18-jarigen begin dit jaar 17 stokslagen vlak voor een moskee in de hoofdstad Banda Atjeh. Hun misdaad: ze hadden elkaar omhelst. Twee jaar geleden maakte de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch bekend dat tussen 2015 en 2017 ruim vijfhonderd lijfstraffen in Atjeh in het openbaar waren uitgevoerd.