Relatieve rust in Washington DC na chaotische middag in en rondom Capitool

Aanhangers van Trump op straat in Washington DC. Beeld AFP

De meeste Trump-supporters trekken zich terug in de hotels van de stad. Daar staan lange rijen voor de bar, waarvandaan sommigen met een fles wijn naar hun kamer vertrekken. Slechts enkele tientallen wagen zich opnieuw in de stad.

Er zijn ’s middags nog wat schermutselingen met Afro-Amerikaanse activisten op het Black Lives Matter Plaza voor het Witte Huis geweest, en bij het Capitool provoceren enkelen de politie. Daar wordt één man gearresteerd, omdat hij de agenten irriteerde met een megafoon; de resterende demonstranten worden, ondanks de avondklok, met rust gelaten.

Rond het parlementsgebouw, waar het Congres doorgaat met het debat over het Electoral College, is veel politie op de been. Inmiddels zijn er bovendien 1.100 leden van de Nationale Garde gemobiliseerd uit DC en 6.000 uit andere staten, waaronder New York en Virginia. Er is bijzonder veel kritiek op de bijna afwezige bescherming van het Capitool eerder op de dag.

Verdeeld

De sfeer onder de Trump-supporters is verdeeld. Sommigen vieren de bestorming als een overwinning, waarbij het getal 1776 vaak valt: het jaar waarin Amerika zich onafhankelijk verklaarde van de Britten. Anderen zien het als een nederlaag, omdat er nu meer Republikeinse politici zijn die de verkiezing van Biden steunen. Er is trots, maar ook schaamte omdat het door henzelf gecultiveerde vreedzame imago is beschadigd.

Sommigen hebben daarvoor een verklaring: zij geloven dat het antifa-provocateurs zijn die het Congres zijn binnengevallen, vermomd als Trump-supporters. Ook valt vaak te horen dat aanhangers van Trump zich zouden ‘hergroeperen’ in hun eigen staat – waar ze wel wapens mogen dragen. ‘We komen terug met wapens’, zei de 29-jarige supporter Andrew George uit Ohio. ‘Ik ben helemaal klaar met de politieke klasse, zelfs als Trump nu zegt dat we ons rustig moeten houden.’

Zach Shay, ook uit Ohio, zegt dat hij niet kan inschatten of de bestorming effectief of contraproductief is geweest. ‘Maar ik denk wel dat we de politici eens goed hebben laten schrikken. George: ‘Nu voelen ze wat ze ons aandoen als ze ons afschepen met 600 dollar coronasteun. In die bubbel hebben ze nooit contact met echte mensen.’