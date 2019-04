Relatie VVD en Forum in Noord-Holland nu al op dieptepunt door heibel over coalitievorming

Annabel Nanninga van FvD tijdens de installatie als Statenlid van Noord-Holland. VVD-voorman Cees Loggen heeft zijn zorgen uitgesproken over de driedubbele positie van Nanninga, die het Statenlidmaatschap combineert met fractievoorzitterschap in de Amsterdamse raad en vanaf mei het lidmaatschap van de Eerste Kamer. Beeld ANP

Dat het niet lukt om snel tot een stabiele coalitie te komen met FvD is totaal geen verrassing. Iedereen die de verkiezingsuitslag en de opstelling van andere partijen op zich laat inwerken, komt tot die conclusie. Forum is in aantal stemmen namelijk wel nipt de grootste maar heeft in de Provinciale Staten van Noord-Holland net als VVD en GroenLinks negen van de 55 zetels. En direct na de installatie van de nieuwe Statenleden zei de fractievoorzitter van GroenLinks expliciet dat zij niet met Forum in een coalitie wilde stappen. Ook de meeste andere linkse partijen staan uitgesproken negatief tegenover Forum, met name omdat de partij de rem wil zetten op windmolens en zonneparken in de provincie. Daardoor zou een Forum voor besturen een tamelijk wonderlijke coalitie van FvD, VVD, CDA, PVV en bijvoorbeeld SP moeten vormen.

Niet gek dus dat de door Forum aangestelde informateur Hans Smits maandag na één dag in Haarlem tot zijn conclusie kwam. De kans op een ‘snel te vormen stabiele coalitie’ met FvD erin ‘is zeer gering, zo niet onmogelijk’, aldus de voormalige baas van Schiphol in zijn twee pagina’s tellende verslag. Het ligt volgens hem voor de hand dat twee informateurs van VVD en GroenLinks nu samen kijken of die partijen wel een stabiele meerderheid kunnen vergaren.

Toch ontstond er dus heibel over die conclusie.

Dat begon ermee FvD-fractievoorzitter Johan Dessing maandag met de reactie kwam dat de VVD niet met Forum verder wil, en dat de liberalen liever in een ‘klimaatcoalitie’ met GroenLinks stappen. Partijprominenten Henk Otten, Annabel Nanninga, en Thierry Baudet kwamen vervolgens met uitlatingen van gelijke strekking.

‘Pertinente onzin’, reageerde VVD-voorman Cees Loggen dinsdag gestoken. Hij vindt dat Smit zijn werk niet goed heeft gedaan en slordig verslag heeft geschreven. ‘Ik heb namelijk tegen hem gezegd dat wij in principe met FvD willen onderhandelen, zeker nu Dessing afstand heeft genomen van omstreden ethische standpunten van Baudet .’

Nanninga

Wel heeft Loggen bij Smit zijn zorg uitgesproken over de positie van Annabel Nanninga, die het Statenlidmaatschap combineert met fractievoorzitterschap in de Amsterdamse raad en vanaf mei het lidmaatschap van de Eerste Kamer. ‘We moeten er wel van op aankunnen dat zij bij belangrijke vergaderingen altijd aanwezig kan zijn. Dat is voor een stabiele coalitie belangrijk.’ Logger adviseerde naar eigen zeggen aan Smits om die kwestie voor te leggen aan Forum en om bij een geruststellend antwoord gesprekken op te starten voor een ‘rompcoalitie’ met Forum, VVD en CDA. ‘Als we daar uit zouden komen, zouden we kunnen kijken of we andere partijen erbij willen aansluiten.’

Volgens Loggen moet Johan Dessing ‘blijkbaar nog leren dat je niet kunt liegen in de politiek en zeker niet over controleerbare feiten’. Toch zegt de VVD’er nog steeds open te staan voor een gesprek met Forum. ‘Maar bij mij beklijft het beeld dat de partij onder regeerverantwoordelijkheid uit probeert te komen.’

Het lukte de Volkskrant dinsdag niet om Hans Smits te bereiken voor een reactie.