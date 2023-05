Relatie Rusland-Zweden verder verzuurd: Zweeds consulaat in St.-Petersburg moet sluiten

Medewerkers van de Zweedse ambassade verlaten de burelen van de diplomatieke missie in Moskou. Het Zweedse consulaat in St.-Petersburg zal op last van Moskou worden gesloten. Beeld AFP

Het consulaat in St.-Petersburg zal per 1 september zijn vergunning verliezen. Daarnaast sluit Moskou zijn eigen diplomatieke post in Göteborg, de tweede stad van Zweden. Verder worden vijf Zweedse diplomaten Rusland uitgezet.

De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Tobias Billström zei de maatregelen te betreuren. Hij noemde de diplomatieke post in St.-Petersburg een motor in de samenwerking tussen Russen en Zweden. ‘Het besluit bevestigt de negatieve politieke ontwikkelingen in Rusland en het internationale isolement van het land’, aldus Billström.

‘Vijandige stap’

De maatregelen zijn volgens het Russische persbureau Tass een vergelding voor eerdere ‘confronterende acties van Zweden’. Stockholm zette eind april vijf Russische diplomaten uit, omdat zij heimelijk als inlichtingenofficieren zouden opereren. Rusland noemde die maatregel toen een ‘openlijk vijandige stap’.

Over de auteur

Jeroen Visser is correspondent Scandinavië en Finland voor de Volkskrant. Hij woont in Stockholm. Hiervoor was hij correspondent Zuidoost-Azië. Hij is auteur van het boek Noord-Korea zegt nooit sorry.

De uitzetting van de Russische officials in april volgde op een publicatie van de Zweedse publieke omroep SVT over Russische spionageactiviteiten. De SVT filmde het Russische ambassadepersoneel in Stockholm en ging na welke medewerkers actieve banden hebben met de Russische inlichtingendienst FSB of de militaire spionagedienst GRU. De omroep concludeerde zo dat zeker dertien Russische spionnen actief waren in Zweden.

Tegenmaatregelen

De strafmaatregelen zijn tekenend voor de verslechterende relatie tussen Rusland en Zweden. Na de Russische invasie in Oekraïne vroeg Zweden samen met buurland Finland het Navo-lidmaatschap aan. Moskou is daar niet blij mee. De Russische ambassadeur in Stockholm dreigde eerder dit jaar met tegenmaatregelen. ‘Finland en Zweden worden legitieme doelwitten van vergeldingsacties, inclusief militaire’, aldus de ambassadeur.

Ook tussen Finland en Rusland rommelt het. Eind april bevroor Rusland de bankrekeningen van de Finse ambassade in Moskou en die van het consulaat in St.-Petersburg. Volgens de Finse minister van Buitenlandse Zaken Pekka Haavisto gaat het om een doelbewuste pestactie. De Finse ambassade in Moskou was in december het doelwit van een aanval. Een stuk of tien mannen met half bedekte gezichten gooiden toen voorhamers over het hek.