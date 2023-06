Rekenmeesters: onzeker of de EU klimaatdoelen voor 2030 haalt

Delen van Frankrijk werden vorig jaar geteisterd door bosbranden, zoals hier in de Gironde. Beeld EPA

De EU heeft zich vanwege de snel in ernst toenemende klimaatcrisis gecommitteerd aan een internationaal gezien ambitieuze vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, met 55 procent ten opzichte van het niveau van 1990. De Europese Rekenkamer (ERK) heeft echter weinig aanwijzingen gevonden dat de aangekondigde maatregelen hiervoor voldoende zijn, zegt zij in het maandag gepubliceerde rapport.

Voor de periode 2011-2020 heeft de EU haar klimaat- en energiedoelen gehaald, maar dit lukte volgens de ERK mede dankzij externe factoren, zoals de financiële crisis van 2009 en de coronapandemie vanaf 2020. Die hadden een dempende werking op de economie en daarmee ook op de uitstoot, die 30 procent lager was dan in 1990. De Commissie liet in het midden of er een oorzakelijk verband was toen zij het succes oktober vorig jaar meldde.

'Bijzonder zorgwekkend’

De Rekenkamer noemt het ‘bijzonder zorgwekkend’ dat er geen tekenen zijn dat er voldoende geld beschikbaar komt om de nog veel ambitieuzere Europese klimaat- en energiedoelen (minder emissies, meer hernieuwbare energie, meer energie-efficiëntie) voor de periode 2021-2030 te halen, zeker als die nog verder worden aangescherpt. De EU levert komende jaren hooguit 100 miljard euro van de benodigde 1 biljoen per jaar, de rest moet komen van de lidstaten en met name het bedrijfsleven. Het is verder onduidelijk in hoeverre lidstaten hun eigen klimaat- en energieplannen, bijvoorbeeld op het vlak van landbouw, ook echt uitvoeren.

De Europese rekenmeesters melden onder meer een gebrek aan transparantie over de manier waarop lidstaten hun nationale klimaat- en energiedoelen voor 2020 al dan niet kosteneffectief behaalden. Dat geldt met name voor de zogenoemde ‘flexibele regelingen’, zoals het inkopen van groene stroom bij buurlanden of het opkopen van emissieruimte elders. Zo is er weinig inzicht in de werkelijke kosten en baten van klimaatbeleid, en is het lastig lessen te trekken, aldus de ERK.

Nederland haalde het niet

Zes lidstaten, waaronder Nederland, haalden bijvoorbeeld hun eigen streefcijfer voor hernieuwbare energie voor 2020 niet, en moesten daarom groene stroom inkopen bij succesvoller vergroenende landen, zoals Denemarken. Nederland mikte op 14 procent hernieuwbare energie in 2020, maar realiseerde slechts 11,5 procent. Van de andere vijf landen (België, Frankrijk, Ierland, Luxemburg en Slovenië) deed alleen Ierland het slechter dan Nederland. Sindsdien heeft Den Haag wel een versnelling ingezet.

De rekenmeesters constateren dat de EU het bij het terugdringen van de CO 2 -uitstoot wereldwijd goed doet, maar dat zij niet met al haar emissies rekening houdt. Buiten schot blijven met name de netto-emissies van ingevoerde goederen (‘koolstoflekkage’) en de uitstoot van de internationale lucht- en scheepvaart. Zouden die wel worden meegerekend, dan komen de EU-emissies zeker 10 procent hoger uit. Andere landen nemen die emissies overigens ook nog niet mee.

Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) is blij met het rapport van de Rekenkamer. ‘De Europese Commissie zegt graag: we hebben de doelen gehaald en dat komt door ons klimaatbeleid. Het is dan fijn dat de Rekenkamer af en toe wat door die enthousiaste persberichten heen prikt. Wat is het resultaat van klimaatbeleid en waar hebben we gewoon mazzel gehad? De Rekenkamer is voor 2030 terecht voorzichtig, met name waar het gaat om het aandeel van de lidstaten, want we kunnen niet nog een keer op een gelukje rekenen.’

De bevindingen van de Rekenkamer zijn intussen geen opsteker voor de ambities van de Europese Commissie in de aanloop naar de VN-klimaattop COP28 in Dubai eind dit jaar. Daar wil de EU andere grote vervuilers, zoals China, de VS en India, ervan overtuigen om – in navolging van Brussel – meer ambitie te tonen aan het klimaatfront. Die ambitie begint nu wat hol te klinken.