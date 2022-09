Rekenkamer: Staatsfonds naar Noors model had aardgasbaten kunnen verdubbelen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM) in Langelo. Beeld Cris Toala Olivares / Getty

Het is een discussie die bij menige koffieautomaat wel eens is gevoerd: wat als Nederland de aardgasbaten – gecorrigeerd voor inflatie 454 miljard euro sinds 1966 – niet had ‘verbrast’ aan allerhande overheidsuitgaven, maar ze net als Noorwegen in een staatsfonds had gestoken om ermee te investeren? De Algemene Rekenkamer kwam dinsdag, op verzoek van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen, voor de tweede keer met een (gedeeltelijk) antwoord op deze vraag.

Voor die hypothetische exercitie ging de Rekenkamer ervan uit dat de Nederland tussen 1966 en 2021 met zijn geïnvesteerde aardgaseuro’s hetzelfde rendement als Noorwegen had behaald en jaarlijks 4 procent aan het fonds had onttrokken om overheidsuitgaven mee te financieren. In dat geval had er begin dit jaar 536 miljard euro in het fonds gezeten en had Nederland in de afgelopen decennia 388 miljard euro aan het fonds kunnen onttrekken. Dat is 20 procent minder dan Nederland nu heeft uitgegeven, maar vanwege de investeringen waren de aardgasbaten in totaal wel ruim verdubbeld, van 454 miljard tot 924 miljard.

In plaats van de aardgasinkomsten in een fonds te stoppen, gebruikt Nederland ze sinds de vondst van de gasbel onder het erf van boer Boon direct in de lopende begroting. Het geld wordt gebruikt voor de financiering van overheidsuitgaven en om het begrotingstekort beperkt te houden. Noorwegen daarentegen investeert de inkomsten die het ontvangt uit de export van olie en gas via een staatsfonds. Dat doet het land sinds 1996, 25 jaar na het begin van de olieproductie daar.

De Noren ontsnapten aan de zogeheten ‘Nederlandse ziekte’, een economisch verschijnsel waarbij hoge inkomsten in één sector (zoals energiewinning) leiden tot een sterke munt en daarmee een zwakke internationale concurrentiepositie van het bedrijfsleven. In Nederland veroorzaakte dat in de jaren zeventig een grote werkloosheid, waardoor de aardgasbaten deels opgingen aan uitkeringen.

De Rekenkamer heeft ook gekeken wat het resultaat zou zijn geweest van een minder riskante investeringsportefeuille, met dus een lager rendement. Afhankelijk van dat rendement had Nederland in dat geval de aardgasbaten met respectievelijk 37 of 67 procent kunnen ophogen.

Heeft Nederland een verkeerde keuze gemaakt door het geld niet te investeren? Daarover laat de Rekenkamer zich niet uit. Ook heeft de Rekenkamer het maatschappelijk rendement van de 454 miljard aan publieke uitgaven niet meegerekend. De discussies bij de koffieautomaat zijn daarom niet definitief beslecht.