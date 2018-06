Rekenkamer over Defensie: missie Mali is improvisatieshow

Goedemiddag, vandaag concludeerde de Algemene Rekenkamer dat de Nederlandse krijgsmacht in Mali slechts met kunst- en vliegwerk overeind blijft. En etaleerde Mark Rutte zijn passie voor de EU in het Europees Parlement.

Hier zijn uw politieke Dagkoersen. Deze nieuwsbrief voortaan per e-mail ontvangen? Dat is zo geregeld.

RAPPORT VAN DE DAG

Rekenkamer kraakt Mali-missie

De Nederlandse militaire missie in Mali is een improvisatieshow. Dat is het vlijmscherpe oordeel in een rapport dat de Algemene Rekenkamer vandaag uitbracht over de Nederlandse inbreng in de VN-missie. Door een gebrek aan materieel en het ontbreken van goede training voor de militairen slaagt het ministerie van Defensie er ternauwernood in eenheden gereed te maken voor de veiligheidsmissie.

Het rapport van de Rekenkamer verschijnt een dag nadat RTL Nieuws bekendmaakte dat het kabinet een einde wil maken aan de militaire inzet in Mali. Het zou gaan om een geleidelijke afbouw die tot halverwege 2019 duurt. In principe loopt de Nederlandse bijdrage tot 31 december 2018. Defensie is van plan om iets langer te blijven zodat een ander land de Nederlandse activiteiten kan overnemen.

Volgens de Rekenkamer, die de inzet van het leger in het West-Afrikaanse land tussen december 2016 en november 2017 onderzocht, worden die activiteiten echter met de grootste moeite in stand gehouden. De missie leunt zwaar op het improvisatietalent van de 250 Nederlandse blauwhelmen, die zo een tekort aan werkend materieel en een gebrekkige voorbereiding moeten goedmaken.

Die inspanning van de militairen ‘wekt de indruk dat de krijgsmacht op deze schaal onder deze condities op een haalbare en houdbare wijze buitenlandse missies kan uitvoeren, terwijl dat twijfelachtig is’, schrijft de Rekenkamer.

‘Ondanks jaren van bezuinigingen op Defensie moest de missie doorgaan, want de VN vroeg het ons’, reageert SP-Kamerlid Sadet Karabulut op het rapport. ‘Het politieke belang van de missie werd boven de veiligheid van de militairen gesteld. Dat kan zo niet langer. De organisatie moet op orde komen.’

De Algemene Rekenkamer schrijft over de missie in Mali: training, materieel & onderhoud schieten te kort; de missie is illustratief voor de staat van de krijgsmacht. Redelijk schokkend rapport waarover we moeten debatteren. Dit kan toch niet zo doorgaan. https://t.co/zVutIlKMTb Sadet Karabulut

Defensieminister Ank Bijleveld laat weten zich ervan bewust te zijn dat de jarenlange bezuinigen de krijgsmacht hebben verzwakt. ‘Deze regering slaat die bladzijde om.’ Door structureel 1,5 miljard euro extra uit te trekken, een belofte uit het regeerakkoord, hoopt Bijleveld de krijgsmacht er weer bovenop te helpen. ‘De resultaten van deze maatregelen zijn op de werkvloer gelukkig steeds meer voelbaar.’

SPEECH VAN DE DAG

Rutte is gek op de EU

‘Als de EU haar toekomst wil bepalen, moeten we verenigd zijn. Nu meer dan ooit.’

Als een Europees staatsman sprak premier Mark Rutte vanmorgen een half gevuld Europees Parlement in Straatsburg toe. Als zevende regeringsleider was hij dit jaar door de parlementariërs uitgenodigd voor een debat over de toekomst van de Europese Unie. Die uitnodiging greep Rutte aan om de eenheid te prediken. Met Rusland, China en de Verenigde Staten die elk zagen aan de poten van de bestaande wereldorde, is gezamenlijk optreden van de EU een bittere noodzaak, concludeerde Rutte.

Rutte vergeleek de EU-landen met de pioniers uit Amerikaanse westerns die ’s avonds of bij gevaar de huifkarren ter bescherming in een kring zetten. ‘Hun eenheid gaf ze kracht, stabiliteit en veiligheid’, hoorde Brussel-correspondent Marc Peeperkorn de premier in Straatsburg zeggen. ‘Hetzelfde geldt voor de EU. Eenheid is het fundament van onze kracht.’ Dat de Brexit een gat in de karrenkring heeft geslagen, maakt de andere 27 lidstaten volgens Rutte bewuster van het belang van de samenwerking.

Met zijn speech onderstreepte Rutte nog eens de pro-Europese koers die hij sinds het Nederlandse voorzitterschap van de EU voert. Hij hield er een staande ovatie van de Europarlementariërs aan over.

Vurig pleidooi Rutte voor de EU.



Niets over verlagen Nederlandse afdracht aan de EU.



Niets over de islamisering die door de EU gefaciliteerd wordt.



Maar wél een staande ovatie van de eurofiel Verhofstadt en dat zegt genoeg. #nexit pic.twitter.com/ObEwTVHK7J Geert Wilders

KAMERLID VAN DE DAG

Groentjes bij GroenLinks

Wim-Jan Renkema, sinds vandaag Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Foto ANP

De Tweede Kamerfractie van GroenLinks verwelkomde vandaag voor de derde keer in korte tijd een nieuwe kracht. Wim-Jan Renkema (50), die eerder als onderwijsbestuurder in Heerenveen werkte, werd beëdigd als opvolger van Liesbeth van Tongeren, die in Den Haag als wethouder aan de slag gaat.

Renkema volgt in het spoor van de kersverse GL-Kamerleden Paul Smeulders en Laura Bromet. Zij vervingen vorige week respectievelijk Linda Voortman (die wethouder in Utrecht werd) en Rik Grashoff (die opstapte na het uitkomen van zijn amoureuze relatie met GL-partijvoorzitter Marjolein Meijer).

Met het vertrek van Van Tongeren, Voortman en Grashoff nam ook de routine in de fractie de benen. Alleen politiek leider Jesse Klaver en Bram van Ojik beschikken over ruime Kamerervaring. De andere 12 Kamerleden zitten hoogstens sinds de laatste Tweede Kamerverkiezingen op het pluche. Fractieleden die in maart 2017 begonnen, gelden nu als routiniers. Zo groen was GroenLinks zelden.

EN DAN NOG DIT

Ministeries veel te krap

Ambtenaren lopen binnen aan de Rijnstraat 8. Foto Freek van den Bergh

De werkplekken zijn er schaars, de sfeer is er somber en de toiletten zijn vies. Het zijn enkele van de conclusies uit een onderzoeksrapport over Rijnstraat 8, het overheidsgebouw in Den Haag waar sinds eind vorig jaar de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat in huizen. Een gebouw dat in november nog een architectuurprijs won, tot hoon en ergernis van de ambtenaren.

Het rapport stond sinds 1 maart op Rijksoverheid.nl, maar verscheen pas vandaag in verschillende media. Verslaggever Natalie Righton schreef al in november over de problemen aan de Rijnstraat. Vooral op maandag, dinsdag en donderdag is het er dringen voor een werkplekje. Het zet werknemers ertoe om vroeg een ‘handdoekje te leggen’ bij een plek die zij vervolgens pas later op de dag innemen.

Het Rijksvastgoedbedrijf van het ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten ‘een prettige werkomgeving voor de medewerkers’ te willen en de klachten serieus te nemen. ‘Er wordt gewerkt aan een mix van verbeteringen op het gebied van facilitaire voorzieningen, inrichting en kleurgebruik.’

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Vragen of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Regel het hier.