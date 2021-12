Rekeningrijden: er werd ruim twintig jaar over gepraat, Rutte IV voert het nu dan toch in

Op termijn moet de motorrijtuigenbelasting ook verdwijnen of fors worden teruggebracht voor auto’s die nog op fossiele brandstof rijden. Dit om te voorkomen dat automobilisten die dan per kilometer gaan betalen dubbel worden belast.

Dat er voor automobilisten een nieuw belastingsysteem wordt opgetuigd, waarbij niet het bezit de auto maar het gebruik de kosten bepaalt, lekte de afgelopen weken al uit. Over rekeningrijden wordt al minstens twee decennia gepraat. Met name de VVD voelde er niets voor. Dat is nu veranderd maar hoe Rutte IV er precies invulling aan wil geven is niet uit het regeerakkoord op te maken.

Pleitbezorgers van rekeningrijden, zoals de ANWB en de autobranche, reageerden woensdag niettemin verheugd op het feit dat het taboe op rekeningrijden is verdwenen. Het huidige, demissionaire kabinet met dezelfde vier politieke partijen, had het onderwerp in de ijskast geplaatst.

Dat er ‘iets’ moet gaan veranderen aan de autobelastingen was onafwendbaar. Alleen al uit financiële overwegingen. Door de elektrificering van het wagenpark loopt de Staat op termijn vele miljarden aan brandstofaccijns mis. In het regeerakkoord spreekt Rutte IV de ambitie uit dat in 2030 alle auto’s elektrisch zijn.

De aanschaf van een elektrische auto wordt nu financieel gestimuleerd omdat het vervoer schoner is en bijdraagt aan klimaatdoelen. Er hoeft geen motorrijtuigenbelasting worden betaald. In ieder geval niet tot en met 2024, zo is eerder afgesproken. Op termijn moet die belasting ook verdwijnen of fors worden teruggebracht voor auto’s die nog op fossiele brandstof rijden. Dit om te voorkomen dat automobilisten die dan per kilometer gaan betalen dubbel worden belast.

In het regeerakkoord staat dat de motorrijtuigenbelasting ‘de basis’ is voor hoe rekeningrijden wordt georganiseerd. Wat het nieuwe kabinet daarmee precies wil zeggen is onduidelijk. De hoogte van de motorrijtuigenbelasting wordt nu bijvoorbeeld door het gewicht van de auto bepaald. Het is mogelijk dat een systeem wordt opgetuigd waarbij straks de emissie van invloed is op de kilometerprijs.

De laatste jaren blijkt uit enquêtes dat de meest Nederlanders een systeem van rekeningrijden eerlijker vinden dan hoe het er nu aan toegaat met vaste belastingen (naast motorrijtuigenbelasting, de aanschafbelasting en de accijns op brandstof). De verwachting is dat rekening rijden leidt tot minder gebruik van de auto.

Hoe het nieuwe kabinet denkt over allerhande technische aspecten, zoals hoe het aantal gereden kilometers gemonitord gaat worden, is vooralsnog onduidelijk. Dat geldt ook voor privacy-aspecten.

Verkeerseconomen zien, anders dan Rutte IV, wél heil in differentiatie naar plaats en tijd als een vorm van rekeningrijden wordt ingevoerd. Met een spitsheffing wordt het fileprobleem, met bijbehorende economische schade, beter aangepakt, is de redenering.