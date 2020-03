Rekeningen geblokkeerd van Russische oppositieleider Navalny en familie, onder wie zijn zoontje

De Russische oppositieleider Alexej Navalny zag zijn rekening geblokkeerd. Net als zijn vrouw, elfjarige zoontje en Beeld REUTERS

Op zijn YouTube-kanaal toonde Navalny dinsdag hoe hij met zijn creditkaart probeert te betalen voor een kop koffie, maar zijn kaart geblokkeerd is. Ook de betaalkaart van zijn vrouw werkt niet meer. Ze kreeg te horen dat zij en haar man plotseling ruim een miljoen euro rood staan. ‘Sta jij misschien bij iemand voor zoveel geld in het krijt?’, vroeg ze Navalny.

Ook de gepensioneerde ouders van de Russische oppositieleider werden getroffen door de blokkade van de bank. Zij merkten maandag dat hun rekeningen zijn geblokkeerd, net voordat hun nieuwe pensioen zou binnenkomen. Nog opvallender is dat de jeugdrekening van Navalny’s 11-jarige zoontje is geplunderd: er stond 406 euro op, dat bedrag is spoorloos verdwenen. Ook Navalny's dochter, die aan Stanford-universiteit in Californië studeert, kan niet meer bij haar geld.

De directeur van Navalny's anti-corruptieorganisatie FBK, Ivan Zjdanov, merkte eveneens dat zijn bankrekening en die van zijn familie zijn geblokkeerd. Omdat ze rood staan, is opnieuw de verklaring.

Gestolen

Navalny beschuldigde president Poetin ervan dat hij hun geld heeft gestolen. ‘Ik kan nu niets meer kopen. Ze hebben al mijn geld gestolen’, zei hij. Hij verzekerde echter dat hij en zijn collega's van het FBK zullen doorgaan met hun strijd tegen corruptie. ‘Ook al onderwerpen jullie iedereen, de rechters, de politie en de televisie, jullie blijven een stelletje dieven en bezetters’, waarschuwde hij Poetin en diens medewerkers.

Het is de zoveelste keer dat de autoriteiten Navalny en zijn anti-corruptieorganisatie proberen dwars te zitten. Vorig jaar vielen zwaarbewapende politieagenten twee keer kantoren van het FBK binnen, zogenaamd wegens een onderzoek naar het witwassen van geld door Navalny en zijn organisatie. Ook toen legden de autoriteiten beslag op de rekeningen van tal van FBK-medewerkers.

Navalny vermoedt dat de autoriteiten zijn organisatie kapot proberen te maken wegens de onthullingen die het FBK deed over de corruptie in regeringskringen, zoals de verborgen rijkdom van voormalig premier Dmitri Medvedev. Volgens het FBK beschikt Medvedev over tal van villa's die op papier zijn ondergebracht bij een charitatieve instelling.

Zwager

Onlangs nog onthulde het FBK ook dat een zwager van de nieuwe Russische premier Michail Misjoestin betrokken was bij schimmige ontroerendgoed-transacties in New York op het moment dat Misjoestin het hoofd van de Russische belastingdienst was.

De Russische autoriteiten zitten Navalny al jaren dwars. In 2014 werd hij tot 3,5 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld wegens fraude, volgens het Europese Mensenrechtenhof na een oneerlijk proces.

Op basis van die veroordeling mocht hij ook niet meedoen aan de presidentsverkiezingen in 2018 als tegenkandidaat van Poetin. Sindsdien zat hij talloze malen voor korte tijd gevangen voor het organiseren van protestacties die de autoriteiten hadden verboden.

Nu hangt hem opnieuw een rechtszaak boven het hoofd. Navalny ontdekte maandag dat de Russische oligarch Oleg Deripaska, een vertrouweling van Poetin, een aanklacht tegen hem heeft ingediend. Het is niet duidelijk waarom, maar het Kremlin gebruikt wel vaker bevriende oligarchen om critici dwars te zitten.