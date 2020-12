Reizigers uit VK en Zuid-Afrika mogen Nederland binnen als ze niet besmet zijn

De GGD op Schiphol controleerde reizigers uit Zuid-Europa deze zomer op het coronavirus. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Met vliegmaatschappijen en veerdiensten wordt dinsdag overleg gevoerd over het controleren van de coronatesten. Hoe snel dit van de grond kan komen, is nog onduidelijk. Volgens Blok is het de inzet van het kabinet dat reizigers uit beide landen nog voor Kerstmis thuis kunnen zijn.

Vanwege het inreisverbod, zijn onder meer Nederlanders gestrand in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Om hoeveel personen het gaat, is nog onduidelijk. Luchtvaartmaatschappijen en veerbedrijven hanteren nu al negatieve testuitslagen. Deze worden echter gevraagd voor reizigers van buiten de EU. ‘We zijn echt van hen afhankelijk om te horen hoe snel ze dit ook kunnen regelen voor vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk’, aldus Blok.

Het inreisverbod voor reizigers uit beide landen geldt tot 1 januari. Nadat eerst het Verenigd Koninkrijk was getroffen door de Nederlandse maatregel, werd maandagavond ook een verbod afgekondigd voor vluchten vanuit Zuid-Afrika. Deze maatregel ging snel in, vanaf negen uur ’s avonds. Het ministerie raadde reizigers aan een veilig onderdak te zoeken en de situatie af te wachten.

Inreisverbod Soedan

Overigens is ook Nederland zelf het slachtoffer geworden van een inreisverbod. Soedan besloot maandag geen vluchten meer uit Nederland toe te laten omdat de nieuwe coronavariant, die zo’n 70 procent meer besmettelijk zou zijn, ook in Nederland is opgedoken. Soedan nam dat besluit nadat duidelijk was dat het ging om één besmet persoon in Nederland. Op dinsdag werd bekend dat een tweede persoon in Nederland de nieuwe variant van het coronavirus heeft opgelopen.

Als de vluchten uit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika weer worden hervat en reizigers inderdaad niet besmet blijken te zijn, betekent dit niet dat zij eenmaal in Nederland overal naar toe kunnen gaan. Reizigers moeten daarna tien dagen in quarantaine.